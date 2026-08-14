Le retour cauchemardesque de Nathanaël Saintini à Sion

Attendu pour son retour à Tourbillon, Nathanaël Saintini a vécu une soirée cauchemardesque: passage prolongé à la douane, accueil hostile, erreur sur le but de Winsley Boteli et départ pour l'hôpital.

Bastien Feller Journaliste Blick

Nathanaël Saintini était attendu ce jeudi à Tourbillon. Et difficile de qualifier autrement que de catastrophique le retour en Valais de l'ancien défenseur central du FC Sion. Tout a commencé par une entrée animée sur le territoire helvétique.

Son passage à la douane a en effet été plus long que celui de ses coéquipiers. La faute à des ennuis judiciaires qui posaient une question après le match aller: serait-il autorisé à pénétrer sur le territoire suisse, lui qui avait une facture ouverte, rendue publique dans le Bulletin officiel? La réponse a donc été oui. Le Français a rejoint la capitale valaisanne, mais trop tard pour participer à l'entraînement collectif. Il a donc retrouvé la pelouse sédunoise seul, avant de rejoindre ses coéquipiers à Nendaz, où le FC Noah avait décidé de s'établir le temps de son séjour.

«Les supporters que j’ai maintenant sont bien meilleurs»

En début d'après-midi ce jeudi, le club arménien a dévoilé une vidéo sur Instagram, dans laquelle Nathanaël Saintini était invité à réagir à son retour à Sion. «Je me sens bien. Les supporters que j’ai maintenant sont bien meilleurs que ceux que j’avais auparavant. Les supporters de Noah représentent une force supplémentaire pour nous», lançait-il, promettant de donner le maximum pour aider son équipe à atteindre le tour suivant.

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Mais son discours d'avant-match, conjugué aux événements survenus lors de son passage en tant que joueur du FC Sion, lui a valu un match pour le moins compliqué. Sifflé et hué à chacune de ses touches de balle lors de la première demi-heure, le défenseur central a eu le malheur de se voir confier la tâche des dégagements aux cinq mètres. S'il se trouvait devant ses nouveaux supporters lors de la première période, il a dû effectuer sa mission devant le Gradin Nord lors du deuxième acte.

Direction l'hôpital

De quoi entendre descendre des tribunes deux chants à son honneur (ou pas) à chacun de ses dégagements. Si le premier était aussi banal que tristement homophobe, le deuxième était bien plus drôle et bien senti: «Saintini en cavale, il se cache à Erevan!». Mais il a aussi, et c'est regrettable, été ciblé par quelques objets à la 53e. Sans doute perturbé, le Français a alors manqué son renvoi, qui a débouché sur le magnifique but de Winsley Boteli. Et ses malheurs ne se sont pas arrêtés là puisqu'à environ 10 minutes du terme de la rencontre, il s'est écroulé à mi-terrain après une banale passe latérale. Resté à terre plusieurs minutes, Nathanaël Saintini a rejoint la touche, avant de revenir terminer la rencontre en boitant bien bas.

«On doit aller à l'hôpital», demandaient dès la fin de la rencontre des officiels du FC Noah à des membres du FC Sion dans les travées de Tourbillon. C'est ainsi que s'est terminé le retour du Français en Valais: sur un brancard des Samaritains, poche de glace sur la cheville, direction l'hôpital. Pas sûr qu'il revienne de sitôt.