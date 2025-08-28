Servette est prêt à jouer un mauvais tour au Shakhtar

Servette joue ce jeudi une place en phase de groupes de la Conference League face au Shakhtar Donetsk. Les Grenat doivent créer l’exploit au Stade de Genève, malgré plusieurs absences et un adversaire nettement favori.

Servette joue ce jeudi son avenir européen. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette joue ce jeudi son avenir européen à la maison. Une victoire et les Grenat disputeront la phase de ligue de la Conference League. Une défaite et ils manqueront une nouvelle fois les millions de l'UEFA.

Après Chelsea l'été dernier (victoire 2-1 inutile à Genève), c'est le Shakhtar Donetsk, logiquement favori de la double confrontation, qu'il faudra battre. Une tâche qui s'annonce ardue à la vue du match aller, largement dominé par les Ukrainiens, en exil à Cracovie. Reste que rien n'est fait pour l'équipe d'Arda Turan, qui a vu celle de Jocelyn Gourvennec lui offrir une belle résistance (1-1). «On voulait avoir toutes nos chances de nous qualifier et c’est le cas avec ce nul. On est en position de le faire, il faut jouer et ne pas penser aux conséquences qui suivent», estime le coach français, qui ne veut donc pas voir au-delà de ce jeudi soir.

Focus sur jeudi, rien de plus

«Sur les matches de coupe, j'ai l'habitude de ne pas parler de ce qui pourra se passer ensuite, de l'interprétation que l'on peut avoir en fonction du résultat. On se concentre sur notre match, on ne pense qu'à ça, on s'est bien préparés depuis jeudi dernier», ajoute-t-il, heureux d'avoir eu une semaine complète de préparation avec le report du match face au FC Sion.

Une semaine plus calme, qui a servi à Servette de travailler, d'assimiler encore un peu plus les systèmes de jeu de son nouveau coach. Mais qui a surtout permis aux corps de se régénérer. Pas plus mal vu les cadres importants blessés depuis quelques semaines. «Cela faisait cinq semaines consécutives que Servette jouait tous les trois jours. Et quand tu joues deux matches par semaine, les séances sont assez courtes entre les parties. On a pu retravailler avec un peu plus de volume, des temps plus longs, des choses aussi différentes sur le grand terrain. On a pu retravailler des choses un peu plus normales dans la structure de l'équipe, dans sa mise en place», se réjouit Jocelyn Gourvennec, heureux de l'état d'esprit affiché par son équipe. Son effectif ne sera d'ailleurs une nouvelle fois pas au complet, puisque plusieurs absents sont encore à noter.

Première au stade de Genève pour Gourvennec

À commencer bien évidemment par Florian Ayé, arrivé d'Auxerre le 8 août et que l'administration du club a oublié d'enregistrer sur sa liste UEFA pour ce barrage face au Shakhtar Donetsk. L'attaquant français devra par conséquent prendre place en tribunes. Yoan Severin manquera lui aussi à l'appel face aux Ukrainiens pour cause de blessure. De leur côté, Loun Srdanovic, révélation du début de saison grenat côté droit («petite gêne à la hanche»), et Steve Rouiller, «de retour depuis quelques jours», sont incertains. «On fera un point demain matin (ndlr: jeudi), on a encore du temps d'ici au coup d'envoi», informe le technicien servettien, qui devrait vivre sa première au Stade de Genève devant un peu plus de 11'000 spectateurs. Aura-t-il droit à un cadeau de bienvenue de la part de son équipe?

Bonne question. Le coach sait en tout cas quelles seront les clés pour que son équipe élimine les Ukrainiens. «C'est toujours pareil face aux bonnes équipes. Il faut limiter l’influence des joueurs qui font la différence et ils en ont quelques-uns. Donc il faut mieux défendre proche les uns des autres face à eux. Il y a des choses qu’on a mises en évidence par rapport au match aller quand on a le ballon. Il faut améliorer certaines choses pour leur poser plus de problèmes. Le jeu appelle l’erreur, on en a fait, mais on est là pour les gommer et mieux négocier nos possessions», avance-t-il, prêt à jouer un mauvais tour au Shakhtar Donetsk.