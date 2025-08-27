Après Skopje et Astana, le Lausanne-Sport poursuit son voyage européen à Istanbul. Près de 200 supporters ont fait le déplacement, de même que quinze partenaires qui ont eux profité du charter organisé par le Lausanne-Sport.

La beauté d'Istanbul se fait admirer dans chaque quartier de cette ville aux mille facettes. Photo: Anadolu via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Istanbul compte des centaines de milliers de chats, officiellement errants, mais qui sont en réalité les rois de la ville. Les habitants de la cité en prennent soin et les considèrent avec énormément de respect et ce depuis très longtemps. Les félins entrent dans les commerces à leur guise, en ressortent quand il le veulent et traînent jusque dans les arcanes du grand bazar et ses... 3500 échoppes, l'un des multiples lieux où bat le coeur d'Istanbul.

Se faire arnaquer par les taxis fait partie de l'expérience

Cette cité fascinante, où il est tellement simple de disparaître et de se perdre, a exercé un attrait certain sur les supporters du Lausanne-Sport, lesquels profitent des beautés de la ville, en n'oubliant pas de se faire délester de quelques milliers de lires turques à chaque voyage en taxi où le chauffeur a malencontreusement «oublié» d'actionner le compteur. Qui ne s'est pas fait arnaquer, disons le mot clairement, dans un taxi pourtant tout ce qu'il y a de plus officiel et jaune, n'a pas encore vécu l'expérience Istanbul comme il la devrait.

27 à Astana, près de 200 à Istanbul

Mais au-delà des chauffeurs malhonnêtes, la cité est d'une beauté à couper le souffle à chaque détour, d'Agia Sophia à la mosquée bleue en passant par Sultanahmet. Ils sont environ 200 Lausannois à avoir décidé de s'y rendre cette semaine, et les 27 intrépides ayant découvert le Kazakhstan voilà deux semaines sont bien évidemment majoritairement du voyage. Après Skopje et Astana, Istanbul est une nouvelle destination de rêve pour qui aime sortir de sa zone de confort.

La magnifique église Sainte-Sophie, devenue une mosquée. Photo: Anadolu via Getty Images

Vice-président du Lausanne-Sport, Vincent Steinmann ne s'est jamais rendu dans cette ville aux multiples influences, où le Bosphore est un acteur majeur et inévitable. «Ce sera la première fois, c'est vrai», explique le dirigeant du LS, lequel est le chef de la délégation officielle qui a décollé de Genève à 9h mercredi matin. Les Lausannois ont affrété un charter, comme pour aller à Skopje et à Astana, ce qui représente bien moins de risques, mais a un coût supplémentaire. Mais, bonne nouvelle, ce voyage, s'il est populaire chez les fans du LS, l'est aussi parmi les partenaires du club.

Quinze partenaires ont payé leur place

En plus de revenus publicitaires en hausse, en raison du prestige de l'affiche, le Lausanne-Sport a pu compter sur la présence de quinze partenaires dans le charter. «Ces quinze personnes ont payé leur place, ce qui fait baisser la facture finale. Aller à Istanbul motivait particulièrement nos partenaires et c'est pour eux aussi une belle récompense. Ils sont dans l'avion avec nous et font partie de la délégation. C'est aussi sympa pour eux de vivre cet événement de l'intérieur ou presque», explique Vincent Steinmann, tout heureux de voir que l'attrait autour du LS grandit grâce aux bons résultats enregistrés sur la scène européenne.

Almaty a donné du crédit au LS

Il n'a ainsi échappé à personne du côté de Lausanne que le Kairat Almaty s'était qualifié mardi pour la Champions League en éliminant le Celtic FC, champion d'Ecosse. Le fait qu'Olivier Custodio et ses partenaires aient battu deux fois Astana, rival d'Almaty en championnat, prend ainsi plus de valeur a posteriori. Eliminer Besiktas serait frapper un énorme coup et, au vu du match aller (1-1), le coup paraît jouable. Rien ne sera évidemment simple dans le chaudron des Aigles, mais l'expérience s'annonce mémorable pour le peuple bleu et blanc.