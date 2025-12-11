Kuopio a un plan précis pour battre le Lausanne-Sport

Quel est le véritable niveau de Kuopio? Difficile à estimer, mais le club finlandais, redoutable lorsqu'il joue à domicile, a élaboré un plan pour battre le Lausanne-Sport ce jeudi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Kevin Mouanga l'assure: aucun joueur du Lausanne-Sport ne fera l'erreur de sous-estimer le KuPS, tout frais champion de Finlande. Ce serait une drôle d'idée, d'ailleurs, tant le club de Kuopio est redoutable cette saison à domicile, que ce soit chez lui ou à Tampere où la phase de groupe de Conference League est délocalisée.

Depuis le début de sa campagne européenne, le KuPS a battu chez lui quatre champions nationaux: Milsami Orhei (Moldavie), le Kairat Almaty (Kazakhstan), le FK RFS (Lettonie) et le Slovan Bratislava (Slovaquie), fait un nul contre Drita (Kosovo) et perdu une seule rencontre, face à Midtjylland et Kevin Mbabu, une équipe objectivement bien plus forte que le Lausanne-Sport.

Ce déplacement finlandais est donc à prendre extrêmement au sérieux pour le LS, même au regard de ses exploits européens cette année. Kuopio n'est pas Besiktas, c'est vrai, mais est tout de même loin d'être une proie facile.

Lausanne, puis Crystal Palace

Un avantage certain pour le LS réside dans le manque de compétition du KuPS, qui a été sacré champion de Finlande le 9 novembre et n'a depuis joué qu'un match officiel, perdu en Pologne face à Jagiellonia Bialystok (1-0). «Mais nous avons joué un match amical face à Hacken, le club suédois qui joue la Conference League», précise Jarkko Wiss, l'emblématique entraîneur local, lequel a déjà annoncé son départ pour la fin de l'année. Il espère donc terminer en beauté face au LS et jeudi prochain à Londres contre Crystal Palace avant de tirer sa révérence, le titre de champion national déjà acquis. Partir en ayant assuré la qualification pour un printemps européen sera l'occasion de sortir par la très grande porte.

«Coïncidence sympa, je viens de Tampere. Ma maison est littéralement à côté du stade», sourit celui qui espère que les fans de Kuopio seront nombreux à faire le déplacement malgré l'horaire très tardif du coup d'envoi (22h, heure locale) et l'éloignement de la maison. Surtout, pour battre le Lausanne-Sport, le Finlandais a un plan.

«Si on arrive à sortir de leur premier pressing, on peut leur faire mal»

«J'ai vu beaucoup de matches du LS, assure Jarkko Wiss. Je sais qu'ils font partie d'un grand groupe qui investit dans les joueurs et veut les aider à progresser. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe et la plus grande différence avec les équipes du championnat finlandais réside dans l'intensité du pressing. Ils sont vraiment à fond dans cet aspect du jeu et ils prennent beaucoup de risques dans ce secteur. Ils vous pressent tout le temps! Donc nous devons être intelligents et précis. Parce que si on arrive à sortir de leur premier pressing, on pourra avancer dans le terrain et leur faire mal. Leur pressing et leur contre-pressing sont impressionnants, bien plus élevés que ce que l'on voit en Finlande, et ils sont très bons là-dedans, mais je trouve étonnant qu'ils jouent dans la même structure offensivement et défensivement. C'est vraiment bizarre de mon point de vue. Et si l'on joue notre style habituel, je pense qu'on peut leur faire mal.»

Cela semble d'ores et déjà certain, Kuopio ne va pas se contenter d'attendre le LS, comme l'avait fait par exemple l'Omonoia Nicosie pour venir prendre un point à la Tuilière. «Non. On va jouer notre style. On est courageux. On ne s'est pas qualifiés pour l'Europe en nous disant qu'on allait défendre. Bien sûr, on a parfois de la peine, comme à l'extérieur à Midtjylland ou à Almaty où on n'a fait que défendre parce qu'on n'avait pas le choix: on n'avait pas le ballon! Mais quand on l'a, on essaie de l'utiliser, surtout à la maison», explique-t-il.

Un joyau local nommé Otto Ruoppi

Parmi les joueurs à surveiller côté finlandais, l'avant-centre polonais Piotr Parzyszek, son collègue guinéen de l'attaque Mohamed Touré, mais aussi le joyau local Otto Ruoppi, ce milieu offensif finlandais de 19 ans. Oui, il y a du talent à Kuopio, ce que confirme le milieu de terrain Doni Arifi. «Notre force principale, c'est la maîtrise du ballon et le fait d'être une équipe humble. Chez nous, tout le monde travaille pour l'équipe. Et la saison est terminée maintenant, à l'exception de ces deux matches: on se connaît par coeur, chacun sait comment son coéquipier réfléchit. Ça pour moi, c'est presque notre principale qualité», assure le milieu de terrain d'origine kosovare, qui a déjà son billet d'avion pour Pristina en poche, daté du 22 décembre.

«Je me réjouis des vacances, mais avant on a deux gros matches à jouer. Ce sera peut-être les derniers pour cette équipe dans sa configuration actuelle, parce qu'après, il y aura un nouvel effectif, on ne sera pas les mêmes à 100%. Notre groupe de joueurs est incroyable, on a écrit une belle histoire, comme je n'en ai jamais vécue dans ma jeune carrière. C'est pourquoi on veut terminer cette histoire de la plus belle des manières. Si on se qualifie, ce sera inoubliable. Le match de jeudi est extrêmement important pour nous», enchaîne Doni Arifi. La donne est connue: en cas de victoire, Kuopio aurait huit points et serait sans doute qualifié avant même d'aller jouer son dernier match de gala sur la pelouse de Crystal Palace. «C'est le plan de Dieu. Nous qualifier et finir l'année, et notre saison, sur le terrain d'une équipe de Premier League à Londres», sourit-il.

«Ce sera notre cinquième match de Conference League. On est contents d'être toujours en course, mais je pense qu'on pourrait même avoir quelques points en plus... Pour l'instant, on en est à une victoire, deux nuls et une défaite, mais par exemple en Pologne, on aurait pu repartir avec quelque chose d'autre», assure Jarkko Wiss, qui veut lui aussi terminer sur une note historique. «Comme l'a dit Doni: on a déjà réussi une grande saison. L'histoire est belle, mais on veut la rendre plus belle encore.»

Le coach de KuPS a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football finlandais

Et l'homme s'y connaît en termes de belles histoires puisqu'il était sur le terrain pour un match entré dans la légende du football finlandais. En 1998, alors que la France venait d'être sacrée championne du monde pour la première fois, le HJK Helsinki avait en effet éliminé Metz de la Champions League (1-0, 1-1). Un exploit monumental, dont Jarkko Wiss se souvient avec fierté. «J'étais capitaine de l'équipe!», glisse-t-il avec un clin d'oeil ce mercredi. «Mais le football finlandais a bien évolué. A l'époque, on ne faisait que défendre. Ce sera bien différent ce jeudi contre Lausanne», assure-t-il.