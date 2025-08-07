Un voyage semé d’embûches pour Astana avant Lausanne

Le FC Astana retrouve la Suisse pour la première fois depuis 2016. Coincée cinq jours en Moldavie, l’équipe kazakhe débarque à Lausanne sans repères, mais avec ambition. Son entraîneur se méfie d’un LS dynamique et porté par huit mille supporters.

Grigoriy Babayan et son équipe sont restés bloqués en Moldavie avant de se rendre à Lausanne. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour la deuxième fois de son histoire, le FC Astana se rend en Suisse pour y disputer un match de Coupe d'Europe. Si l'adversaire se nommait Young Boys à l'automne 2016 en phase de groupes de l'Europe League (victoire bernoise 3-0 à domicile et nul 0-0 au Kazakhstan), il s'appelle Lausanne-Sport ce jeudi.

Plus que l'identité de l'adversaire et la compétition dans laquelle se joue la double confrontation, le voyage s’est aussi déroulé dans des conditions très différentes pour le septuple champion du Kazakhstan. En effet, Grigoriy Babayan et son groupe n'ont pas pu rentrer après leur match du deuxième tour face au Zimbru Chisinau pour des raisons logistiques (remporté 2-0). Conséquence: toute l'équipe est restée en Moldavie lors des cinq jours qui ont suivi la rencontre.

«Le championnat suisse est de bon niveau»

La préparation des Kazakhs, loin de chez eux et de leurs repères, n'a donc pas été des plus optimales. Ce qu'ils regrettent naturellement. «Cela pourrait avoir un impact ce jeudi», souffle même Grigoriy Babayan, qui ne veut entendre dire que son équipe est favorite de la double confrontation. Même si celle-ci reste sur deux participations consécutives à la phase finale de Conference League, dont une 28e place, sur 36, la saison dernière.

«Le championnat suisse est de bon niveau», assure-t-il, vigilant face à ce LS qui vient de changer d'entraîneur, mais qui a tout de même gardé un style bien marqué. «On a étudié tous leurs derniers matches, fait savoir le coach d'Astana. On connaît leur façon de jouer. Cela va fort dès la première minute, ils jouent de façon très dynamique. On sait que ce sera difficile pour nous.»

Environ huit mille spectateurs attendus à la Tuilière

Grigoriy Babayan s'attend également à devoir affronter les tribunes. Environ huit mille spectateurs sont attendus à la Tuilière, dont une cinquantaine de supporters d'Astana. «On sait que le Lausanne-Sport sera soutenu par des fans qui vont leur donner un avantage, estime-t-il. Il faudra affronter cela et jouer notre jeu pour obtenir le résultat que nous souhaitons.» Leur volonté? Repartir avec la victoire, bien sûr. «On va tout faire pour», lance Marat Bystrov.

Les Vaudois sont prévenus, s'ils veulent affronter Besiktas en barrages, ils devront d'abord écarter des Kazakhs déterminés.