La présentation de match officielle de la part du Sigma Olomouc face au LS s'est focalisée sur trois aspects bien précis du club vaudois. Et un peu étonnants, pour tout dire.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comment est-on perçu par autrui? Cette question agite chaque être humain, avec plus ou moins d'intensité et d'émotivité. Et un club de football, comment est-il identifié hors de son champ d'action naturel? La Conference League, quel bonheur, permet de répondre à cette question.

Le Lausanne-Sport a en effet affronté plusieurs clubs plus ou moins connus et réputés depuis juillet dernier, et la part d'inconnu va dans les deux sens. Ainsi, le Sigma Olomouc, l'adversaire de ce jeudi en Moravie, se pose visiblement beaucoup de questions sur cette équipe vaudoise qui joue en bleu et en blanc.

«Ils me font penser au Slovan Liberec avec leur style de jeu», a ainsi déclaré l'entraîneur tchèque Tomas Janotka, sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'un compliment ou d'une vacherie.

Un journal très bien ficelé, mais avec quelques clichés

Mais la présentation la plus drôle a sans aucun doute été dénichée dans le programme officiel du match, un journal très bien ficelé d'ailleurs, qui propose un titre assez direct. «Le Lausanne-Sport: banqueroute, Zidane et Manchester United», est-il ainsi écrit, ce qui représente certes des vérités, mais aussi un raccourci ma foi relativement hâtif!

Le passage du LS dans les divisions inférieures du football suisse intrigue visiblement son adversaire tchèque, tout comme le fait d'avoir recruté Enzo Zidane, lequel a déjà été oublié de tout le monde dans le canton de Vaud, mais visiblement pas en Moravie. Et Manchester United est cité, bien sûr, par l'intermédiaire d'INEOS. Le reste de l'article, heureusement, va plus en profondeur et insiste notamment sur les qualités offensives de l'équipe de Peter Zeidler. Un secteur de jeu et des individualités, notamment Gaoussou Diakité et Omar Janneh, qui inquiètent beaucoup les Tchèques.

Un défenseur bâlois au Sigma Olomouc

Et le LS, à quoi doit-il donc s'attendre ce jeudi dans le stade Andruv, cette enceinte au charme indéniable, niché tout près du centre-ville? A une atmosphère sympathique mais pas brûlante (8000 spectateurs seront présents pour une capacité maximale de 12'000 places), à une équipe du Sigma joueuse mais pas en confiance et à un défenseur suisse nommé Louis Lurvink, formé à Bâle et révélé à Schaffhouse en Challenge League, qui s'est engagé cet hiver avec le club de Moravie en provenance de Pardubice. Il ne sera cependant pas qualifié pour cette double confrontation.