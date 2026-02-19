Quand Omar Janneh cadre ses frappes, il marque

Le Lausanne-Sport, qui joue ce jeudi à Olomouc, s'est trouvé un avant-centre plein de sang-froid. A 19 ans à peine, l'attaquant espagnol Omar Janneh ne tremble jamais face au but: en cinq tirs cadrés depuis son arrivée en Suisse, il a marqué quatre fois!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a souvent été loué pour la créativité de ses éléments offensifs durant la première partie de la saison. Les dribbles de Gaoussou Diakité, la percussion de Theo Bair, la profondeur et la vitesse de Nathan Butler-Oyedeji... Lorsque tout s'aligne, le LS peut aller gagner à Besiktas grâce à un appel tranchant et à une finition parfaite de son petit attaquant anglais, et aussi en passer cinq à chaque fois face à Bâle et YB, avec un Malien et un Canadien en démonstration.

Le souci, c'est que si ce LS pouvait être flamboyant offensivement, il ne l'était pas de manière constante. Une explication rationnelle pouvait être trouvée dans la jeunesse de ces joueurs offensifs, mais Peter Zeidler l'a à chaque fois balayée en touche avec véhémence. «Je ne veux pas entendre parler d'âge, cela ne doit jamais être une excuse», a répété à plusieurs reprises l'Allemand cette saison. Le fait est pourtant que ces trois joueurs n'ont pas encore atteint leur pleine maturité, loin de là, même si Theo Bair a déjà 26 ans.

En une phrase: ce LS pouvait être impressionnant, mais pas toujours efficace. Sans avoir besoin de remonter jusqu'à Kaly Sène d'ailleurs...

Et voilà qu'est arrivé cet hiver un jeune homme nommé Omar Janneh, arrivé de l'Atletico Madrid, international espagnol junior et âgé de 19 ans. Comment un tel transfert a-t-il été rendu possible? Parce que le LS a déboursé une somme d'argent, déjà, les médias espagnols évoquant une somme de deux millions d'euros, un montant jamais confirmé par le club vaudois, toujours discret sur ces questions. Souvent critiquée pour ne pas investir sur le marché des transferts, malgré les rentrées d'argent régulières liées aux transferts (et à la Coupe d'Europe cette année), la direction du LS a cet hiver décidé de miser sur deux jeunes à fort potentiel: le latéral droit suédois de 21 ans Theo Bergvall. Et donc Omar Janneh. Et le pari semble déjà gagnant dans les deux cas, avec une mention très bien pour le deuxième nommé.

Une efficacité clinique

L'Espagnol a tout de suite séduit le vestiaire et le staff par sa personnalité, comme Theo Bair avant lui d'ailleurs. Le nouvel arrivé s'exprime en anglais et en espagnol, et assure vouloir se mettre au français très vite. Mais surtout, il a amené une qualité nouvelle au Lausanne-Sport: une efficacité clinique et pour tout dire impressionnante, qui se matérialise par l'impression visuelle sur le terrain, mais aussi dans les chiffres.

Du sang-froid avant tout

Dès sa toute première entrée, sur le terrain d'YB, il a montré qui il était. La passe de Souleymane N'Diaye était parfaite, d'accord, mais encore fallait-il conclure avec sang-froid, ce qu'il a fait après un petit contrôle qui a fait frissonner les supporters du LS. «Au début je voulais frapper en une touche. Mais je me suis vite aperçu que ce ne serait pas forcément la meilleure option. J’ai donc contrôlé le ballon et attendu le bon moment pour conclure, parce qu’un adversaire arrivait vers moi. J’ai essayé de faire le bon choix», avait-il détaillé en toute simplicité à Blick après le match, lui qui avait donc marqué son premier but sur sa toute première occasion. Pas le but le plus difficile, d'accord, mais encore fallait-il le mettre.

Il en a depuis marqué trois autres, tous trois très beaux par contre. Un petit ballon piqué face à Saint-Gall, une frappe monumentale de l'extérieur de la surface à Thoune, et un nouveau ballon «chippé» contre Servette, à peine entré en jeu, après un dribble dévastateur face à Yoan Severin. Voilà un attaquant efficace!

La preuve par les statistiques? Depuis son arrivée à Lausanne, l'Espagnol a tiré neuf fois en direction du but adverse, a cadré cinq fois et a marqué quatre fois! A titre de comparaison, Gaoussou Diakité, le roi de la feinte de corps, a tiré à 45 reprises, 20 fois dans le cadre, pour 6 buts. Theo Bair? 31, 17, 6.

Des beaux buts, avec de la prise de risque

La conclusion est donc claire: quand Omar Janneh tire, il marque. Et en plus des beaux buts, avec des prises de risque, pas des «tap-in» pour parler anglais ou des «rotoillons» pour parler vaudois. La question est désormais la suivante, sachant que ce taux exceptionnel est bien sûr intenable sur la durée: s'agit-il d'un état de grâce ponctuel? Ou ce jeune homme va-t-il encore progresser, ce que tout le monde espère bien sûr du côté du LS?

Sous contrat avec le Lausanne-Sport jusqu'en juin 2030, il semble déjà promis à partir pour une somme d'argent bien plus conséquente que celle déboursée pour le faire venir. Et pas forcément à Nice ou Manchester United, comme les liens avec INEOS semblent le suggérer. Plusieurs grands clubs ont déjà son nom sur leur liste et continuent de surveiller son développement de près. Même s'il ne marquera pas sur chaque tir cadré jusqu'à la fin de sa carrière...