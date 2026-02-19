Le staff du Sigma Olomouc sait tout du Lausanne-Sport

Les conférences de presse d'avant-match sont toujours intéressantes à observer et à analyser. A la veille de la rencontre entre le Sigma Olomouc et le Lausanne-Sport, les Tchèques en ont dit beaucoup. Peter Zeidler le moins possible.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Conference League est une compétition merveilleuse, qui offre sa part d'inconnu à la grande majorité des équipes y participant. Là où les affiches sont répétitives en Champions League, jusqu'à l'écoeurement, les rencontres deviennent déjà plus intéressantes à l'échelon du dessous, l'Europa League. Et au troisième niveau, celui où évolue cette saison le dernier représentant suisse en lice -le Lausanne-Sport- il devient carrément palpitant.

Le LS a en effet affronté successivement le Vardar FK, Astana, Besiktas, Breidablik, les Hamrun Spartans, l'Omonoia Nicosie, Lech Poznan, Kuopio et la Fiorentina. Autant d'affiches inédites, souvent sympas à suivre pour les spectateurs (la Tuilière était à chaque fois plus garnie qu'en championnat suisse), mais aussi attractives à préparer pour les joueurs et le staff.

Le LS passe des heures à la vidéo

Comment l'équipe adverse joue-t-elle? Quelles sont ses forces et faiblesses? Comment donner toutes les informations nécessaires à ses propres joueurs sans les submerger de données? Le LS travaille principalement sur vidéo, utilisant un logiciel nommé Wyscout et le staff de Peter Zeidler passe des heures à tout analyser, des coups de pied arrêtés aux sorties de balle, en cherchant le maximum d'informations sur les joueurs blessés ou convalescents.

Le but: tout savoir avant le coup d'envoi. Ou en tout cas le plus possible. Le staff du LS se déplace par contre rarement, privilégiant l'analyse vidéo pour plus d'efficacité, ce qui n'a pas empêché de se rendre compte à distance ces derniers jours que le terrain d'Olomouc serait en mauvais état ce jeudi soir à cause de la météo.

Le Dukla Prague de 1976 s'invite dans la conversation

En conférence de presse, il arrive que Peter Zeidler soit prolixe au sujet de l'adversaire, mais ce mercredi, à la veille d'affronter le Sigma Olomouc, l'Allemand a préféré rester discret. «Ce n'est pas un examen», a-t-il souri devant les journalistes, préférant visiblement livrer ses conclusions à ses joueurs. Tout juste saura-t-on que le Sigma est défini comme une équipe «très technique» avec une «belle qualité de passes».

Le technicien du LS a ensuite dévié la conversation, comme il sait si bien le faire, appelant à la rescousse le Dukla Prague de 1976, qu'il a vu jouer à Stuttgart, et l'équipe nationale tchécoslovaque, celle d'Antonin Panenka, finaliste de l'Euro la même année. Ou encore le but en or d'Oliver Bierhoff à l'Euro 96 face à la Tchéquie. Il n'avait visiblement pas envie d'en dire trop spécifiquement sur son adversaire du lendemain, contrairement à son homologue du Sigma. Le match en lui-même? «Comme tous les entraîneurs le disent, ce sera la première mi-temps.» Un favori? «Ce sera du 50-50.» Bon.

Le Sigma Olomouc sait lui aussi tout du LS

Tomas Janotka s'est lui un peu plus livré, ce qui peut être à double tranchant. L'entraîneur du Sigma Olomouc a lui aussi très bien préparé cette double confrontation, mais, contrairement à Peter Zeidler, il avait visiblement envie de le faire savoir. Il a ainsi détaillé le jeu du LS dans toutes les parties du terrain, insistant sur la vitesse «exceptionnelle» du jeu vaudois.

«C'est une équipe extrêmement rapide dans toutes les zones. J'ai rarement vu un effectif aussi rapide et complet physiquement ces dernières années», a-t-il ainsi assuré, se disant impressionné par les «transitions ultra-rapides». Leurs «passages défense-attaque sont très tranchants, ils font des appels constants dans le dos de la défense», a-t-il fait remarquer. «Ils ont plusieurs profils dangereux devant, des joueurs passés par Arsenal, le RB Salzburg ou recrutés à l'Atletico Madrid.» Dans l'ordre: Nathan Butler-Oyedeji, Gaoussou Diakité et Omar Janneh. Un constat correct, même si ces trois hommes ont surtout côtoyé les équipes de jeunes et les réserves de ces trois grands clubs européens.

Un terrain à l'avantage du Sigma?

Pour autant, le LS a des failles, notamment défensivement et à la perte du ballon. «Ils peuvent être déséquilibrés, ce qui constitue un axe clé à exploiter», a relevé Tomas Janotka, qui entend bien également tirer parti de l'état du terrain et du contexte, moins favorables au jeu rapide du LS selon lui. «Ils cherchent l'efficacité plutôt que la possession, nous devrons beaucoup nous méfier.»

Les Tchèques se sont d'ailleurs déplacés en personne à Lausanne pour assister au derby contre Servette (3-3) et confronter leurs observations avec celles faites à la vidéo. «C'est intéressant d'avoir cette double confirmation. A la TV, tu ne vois pas tout. Au stade, si», assure Tomas Janotka.

La conclusion de Peter Zeidler? «Notre adversaire a beaucoup parlé de nous, ils sont très bien préparés, ils nous ont très bien analysés.» Autre chose? Non. La bataille des coaches se poursuivra sur le terrain, avec onze joueurs de chaque côté dès 18h45.