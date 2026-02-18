Olivier Custodio: «L'Europe amène une énergie différente»

Le Lausanne-Sport va se battre pour lui ce jeudi à Olomouc, mais aussi pour l'intérêt supérieur du football suisse. Coup d'envoi de ce play-off de Conference League à 18h45.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il neige à Olomouc! En sortant de leur avion à Brno, à quelques kilomètres de là, les joueurs du Lausanne-Sport ont eu la surprise de voir arriver quelques flocons. A Olomouc, au coeur de cette belle région qu'est la Moravie, les trottoirs sont encore blancs et la pelouse du stade Andruv n'est pas franchement optimale. «C'est vrai, mais bon, on vient de Suisse. L'hiver, le froid et la neige, on connaît. Ca ne peut en aucun cas être une excuse», a contré Olivier Custodio peu avant de découvrir ce joli petit stade de 12'000 places construit en plein coeur de la ville.

Il ne sera malheureusement pas plein ce jeudi en play-off de la Conference League, puisque 7000 à 8000 supporters tchèques sont attendus pour pousser le Sigma Olomouc à la victoire. Tomas Janotka et Peter Zeidler, les deux coaches, avaient le même avis face à la presse quant aux forces en présence: 50-50! «On a beaucoup de points communs. Ils sont huitièmes de leur championnat, comme nous, et on a le même nombre de points», a souri l'Allemand, qui a étudié de près, avec son staff bien sûr, le club tchèque, 24e de la phase de ligue. Pour rappel, le LS avait terminé 9e après son succès de prestige face à la Fiorentina (1-0).

Un match préparé dans le détail

«Ils ont une équipe très technique, avec une grande qualité de passes. On s'est préparés encore plus qu'en championnat, ce qui est logique car on connaît moins bien l'adversaire», a-t-il expliqué, n'allant pas jusqu'à citer des joueurs en particulier. «Ce n'est pas un examen», a-t-il expliqué, assurant tout de même tous les connaître très bien désormais.

L'entraîneur du LS apprécie d'ailleurs ces déplacements européens, qui sortent de l'ordinaire et permettent de grandir, ce qu'a confirmé Olivier Custodio, le capitaine du club vaudois. «Cela amène une énergie différente. Chaque joueur va s'intéresser aux caractéristiques de son adversaire direct, on en parle dans le vestiaire.» Le fait d'avoir désormais l'habitude de gérer les déplacements aide aussi puisque le LS va effectuer pour la treizième fois jeudi l'enchaînement Conference League le jeudi et Super League le dimanche. «Le fait d'avoir commencé si tôt dans la saison avec les voyages européens nous a aidés à grandir en tant qu'équipe, on ne se dit plus que tout est nouveau», confirme Olivier Custodio.

Le premier match européen au printemps depuis 1965

Le LS, qui va disputer son premier match au printemps européen depuis 1965 et un quart de finale de Coupe des coupes contre West Ham, va jouer pour lui ce jeudi, mais aussi pour l’intérêt supérieur du football suisse, puisque le club vaudois est le dernier engagé dans les diverses coupes européennes après les éliminations d’YB et de Bâle de l’Europa League en décembre. Actuelle 16e, la Suisse vit un déclin qui semble difficile à enrayer.

«C’est une responsabilité supplémentaire, nous en sommes conscients. Le football suisse doit marquer plus de points, c’est une réalité. On veut le faire», assure Olivier Custodio, tout en expliquant que le LS entend bien aller le plus loin possible pour, pourquoi pas, aider le coefficient national à se rapprocher de Chypre, actuel 15e au classement UEFA, mais qui compte encore deux clubs qualifiés, l’Omonoia Nicosie et l’AEK Larnaca, un club que le LS pourrait potentielleemnt affronter en 8es d'ailleurs. La bonne nouvelle est que l’Autriche (17e) n’a elle plus de club qualifié et ne peut donc pas rattraper la Suisse.

Omar Janneh est qualifié pour la Conference League

A noter que Peter Zeidler peut compter sur trois renforts pour ces play-off : son nouveau buteur de 19 ans Omar Janneh, l’homme qui marque à chaque fois qu’il tire (quatre buts en cinq tirs cadrés depuis son arrivée cet hiver en provenance de l’Atletico Madrid!), le latéral droit suédois Theo Bergvall et le milieu de terrain français Florent Mollet. Les deux premiers sont arrivés cet hiver et le troisième n'était pas qualifié pour l'Europe l'automne dernier.

Un vol Brno-Genève-Milan vendredi

Sekou Koné, prêté par Manchester United, n'est lui pas inscrit sur la liste UEFA (le LS n'avait droit à qu'à trois nouveaux joueurs), mais a tout de même fait le déplacement en Tchéquie. Le LS partira en effet de Brno vendredi et rejoindra Milan via une escale à Genève pour déposer les sponsors et VIP. L'avion redécollera ensuite directement pour l'Italie, où un car emmènera staff et joueurs à Lugano pour le match de dimanche.