Les notes des joueurs du FC Sion face au FC Noah

«Batata» était partout ce jeudi! Le milieu de terrain brésilien a brillé lors de la victoire 2-1 face au FC Noah. Malgré la victoire valaisanne, cela n'a pas été le cas de tous ses coéquipiers. Découvrez les notes de nos envoyés spéciaux.

Le FC Sion s'est imposé face au FC Noah ce jeud (2-1) et s'est donné le droit d'affronter l'Ajax Amsterdam pour espérer décrocher une place en phase de ligue de la Conference League. Qui a le plus convaincu à Tourbillon? Voici les notes de nos envoyés spéciaux.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Anthony Racioppi 4

Un match tranquille pour le portier valaisan qui, hormis une claquette à réaliser en première période, n'a pratiquement rien eu à faire. Il ne peut rien sur le penalty. Sobre et efficace.

Numa Lavanchy 4

Comme toujours très actif sur son côté droit, il initie l'action du 2-1 en portant le ballon en direction du but. Important offensivement, le latéral vaudois s'est aussi – et comme très souvent – montré très costaud défensivement. A son débit, des centres trop imprécis en première période. Bien plus inspiré après la pause.

Noé Sow 5

En difficulté depuis le début de la saison, le défenseur central français, qui a la charge de remplacer Kreshnik Hajrizi, a réalisé un très bon match. Solide défensivement, intelligent balle au pied, il a sans aucun doute livré sa meilleure rencontre avec le FC Sion cette saison.

Jan Kronig 4

En difficulté lors du match aller face au Serbe Marko Lazetic, le Valaisan a cette fois-ci vécu une rencontre plutôt tranquille défensivement. Serein comme Jan Kronig.

Marquinhos Cipriano 4

Le Brésilien devait remplacer Nias Hefti, suspendu, dans le couloir gauche. Pas très actif offensivement, il délivre tout de même quelques bons centres. Très sûr défensivement.

Ali Kabacalman 4

Deux visages en 90 minutes pour le capitaine sédunois. Une première période plus qu'insuffisante, avec notamment un penalty bêtement concédé. Puis un deuxième acte bien plus convaincant, avec davantage de maîtrise technique et de bons choix. 3 et 5 font 4.

Baltazar 6

Comme face au BATE Borisov à Tourbillon, le Brésilien est le meilleur joueur sur le terrain ce jeudi. Placement, technique, volume de jeu, détermination: le milieu de terrain a pratiquement tout fait juste et a été le moteur de l'équipe. Il est récompensé d'un joli but, celui qui permet au FC Sion d'affronter l'Ajax dans sept jours.

Ilyas Chouaref 4

Après une première période très peu convaincante, l'international maltais a élevé son niveau en deuxième. Enfin, uniquement lors du quart d'heure de feu qui a vu le FC Sion renverser Noah au retour des vestiaires. Un 4 qui tire sur le 3. Remplacé à la 83e par Théo Berdayes.

Franck Surdez 3

Le moins bon élément offensif du FC Sion. En charge des coups de pied arrêtés, l'ailier les tire tous mal et se montre également en difficulté dans le jeu. À quelques secondes de la pause, alors qu'il se trouve en très bonne position face au gardien, il met trop de temps à armer sa frappe et se fait contrer. Remplacé à la 70e par Donat Rrudhani.

Winsley Boteli 5

Très peu trouvé en première période, il se crée tout de même la meilleure occasion des 45 premières minutes. En deuxième période, l'attaquant rappelle un cauchemar valaisan: Mario Balotelli. Mais le très bon «Super Mario», celui capable de décocher un missile en direction de la lucarne adverse, comme en demi-finale de l'Euro 2012. Leurs deux buts se ressemblent énormément. Le Genevois manque toutefois le 3-1, alors qu'il se trouve seul face au portier adverse. Remplacé à la 83e par Josias Lukembila.

Rilind Nivokazi 5

Une fois de plus cette saison, l'attaquant kosovar n'a de loin pas tout fait juste et s'est montré peu adroit face au but adverse. Mais il a le mérite d'avoir très bien senti trois actions. Il termine cependant «seulement» double passeur décisif, puisque Winsley Boteli a manqué sa troisième offrande de la soirée. Remplacé par Benjamin Kololli à la 76e.