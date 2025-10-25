DE
À la gare de Francfort
En Allemagne, des supporters bosniaques ont été attaqués par des hooligans

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à la gare de Francfort-Niederrad, des fans du club de football du Zrinjski Mostar ont été attaqués par des hooligans. La police enquête en ce moment pour déterminer si l'agression provient des supporters de l'Eintracht Francfort.
Publié: 14:39 heures
Lorsque la police a tenté d'intervenir, les hooligans prenaient la fuite.
Photo: AFP
Blick Sport

Ils étaient 150, des supporters du Zrinjski Mostar, à rentrer de leur déplacement après leur duel face au FSV Mainz 05 en Conference League. Jusque-là, rien d’anormal. Jusqu’à ce qu’une cinquantaine d’individus masqués prennent d’assaut le train qu’ils occupaient, en gare.

Des stickers comme pièces à conviction

Selon le rapport, les individus, vêtus de noir et masqués, ont attaqué – durant une rixe qui aurait duré une minute – les supporters du club bosniaque, avant de prendre la fuite. Visiblement en laissant quelques traces: la police allemande a indiqué que les assaillants avaient recouvert les caméras de surveillance d’autocollants de supporters de l’Eintracht Francfort.

Lorsque les secours sont intervenus, il ne restait plus que les supporters de Mostar à bord du convoi. Sous la surveillance des forces de l’ordre, le train a finalement repris sa route jusqu’à la gare centrale de Francfort. La police fédérale a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins.

