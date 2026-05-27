Pour la première fois de sa vie, Rafael Garrido, 89 ans, voyage hors d’Espagne. Ce fidèle supporter du Rayo Vallecano rejoint Leipzig pour encourager son club en finale de Conference League.

Blick Sport

Le Rayo Vallecano est en train d'écrire l'une des plus belles page de son histoire en Conference League. Ce «club de quartier» du sud-est Madrid a rendez-vous avec Crystal Palace mercredi, en finale de la C4.

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À côté du terrain, d'autres belles histoires s'écrivent autour du Rayo. Le quotidien sportif madrilène Marca a présenté Rafael Garrido, 89 ans, est socio du club depuis 1953. Fidèle parmi les fidèles, il a vu son club dans toutes les divisions inférieures, souffrant et se réjouissant avec lui.

Pour la première fois hors d'Espagne à 89 ans

Aujourd'hui, le supporter No 1 du Rayo Vallecano est prêt à vivre une folie: une finale européene. Pour se rendre à Leipzig et y assister, celui qui a fait de son garage un musée de son club favori est prêt à tout. «C'est ma première fois à l'étranger», raconte Rafael Garrido, qui a parcouru 2200km pour rejoindre la ville allemande.

Présent dans les moments les plus délicats du club, il a tout vécu (et donné) pour le Rayo, contribuant même à sa survie financière, en vendant sa voiture pour acheter des actions. «Je vais au stade depuis l'âge de huit ans, à l'époque où le Rayo jouait à El Rodival. Je n'ai probablement raté que trois matchs à domicile», raconte-t-il au média espagnol. Aujourd'hui, il rêve de voir les siens soulever un trophée européen historique. «Ce que nous avons accompli, c'est déjà une victoire», conclut-il humblement.