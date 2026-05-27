DE
FR

2200km jusqu'à Leipzig
À 89 ans, ce supporter du Rayo quitte l'Espagne pour la première fois

Pour la première fois de sa vie, Rafael Garrido, 89 ans, voyage hors d’Espagne. Ce fidèle supporter du Rayo Vallecano rejoint Leipzig pour encourager son club en finale de Conference League.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
1/2
Les socios du Rayo sont prêts pour la finale de Conference League.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le Rayo Vallecano est en train d'écrire l'une des plus belles page de son histoire en Conference League. Ce «club de quartier» du sud-est Madrid a rendez-vous avec Crystal Palace mercredi, en finale de la C4.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

À côté du terrain, d'autres belles histoires s'écrivent autour du Rayo. Le quotidien sportif madrilène Marca a présenté Rafael Garrido, 89 ans, est socio du club depuis 1953. Fidèle parmi les fidèles, il a vu son club dans toutes les divisions inférieures, souffrant et se réjouissant avec lui.

Pour la première fois hors d'Espagne à 89 ans

Aujourd'hui, le supporter No 1 du Rayo Vallecano est prêt à vivre une folie: une finale européene. Pour se rendre à Leipzig et y assister, celui qui a fait de son garage un musée de son club favori est prêt à tout. «C'est ma première fois à l'étranger», raconte Rafael Garrido, qui a parcouru 2200km pour rejoindre la ville allemande.

À lire aussi
La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone
Direction Londres?
La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone
Servette a-t-il trouvé son nouveau gardien?
Super League
Un Lituanien en approche
Servette a-t-il trouvé son nouveau gardien?

Présent dans les moments les plus délicats du club, il a tout vécu (et donné) pour le Rayo, contribuant même à sa survie financière, en vendant sa voiture pour acheter des actions. «Je vais au stade depuis l'âge de huit ans, à l'époque où le Rayo jouait à El Rodival. Je n'ai probablement raté que trois matchs à domicile», raconte-t-il au média espagnol. Aujourd'hui, il rêve de voir les siens soulever un trophée européen historique. «Ce que nous avons accompli, c'est déjà une victoire», conclut-il humblement.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus