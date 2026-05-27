Le Rayo Vallecano est en train d'écrire l'une des plus belles page de son histoire en Conference League. Ce «club de quartier» du sud-est Madrid a rendez-vous avec Crystal Palace mercredi, en finale de la C4.
À côté du terrain, d'autres belles histoires s'écrivent autour du Rayo. Le quotidien sportif madrilène Marca a présenté Rafael Garrido, 89 ans, est socio du club depuis 1953. Fidèle parmi les fidèles, il a vu son club dans toutes les divisions inférieures, souffrant et se réjouissant avec lui.
Pour la première fois hors d'Espagne à 89 ans
Aujourd'hui, le supporter No 1 du Rayo Vallecano est prêt à vivre une folie: une finale européene. Pour se rendre à Leipzig et y assister, celui qui a fait de son garage un musée de son club favori est prêt à tout. «C'est ma première fois à l'étranger», raconte Rafael Garrido, qui a parcouru 2200km pour rejoindre la ville allemande.
Présent dans les moments les plus délicats du club, il a tout vécu (et donné) pour le Rayo, contribuant même à sa survie financière, en vendant sa voiture pour acheter des actions. «Je vais au stade depuis l'âge de huit ans, à l'époque où le Rayo jouait à El Rodival. Je n'ai probablement raté que trois matchs à domicile», raconte-t-il au média espagnol. Aujourd'hui, il rêve de voir les siens soulever un trophée européen historique. «Ce que nous avons accompli, c'est déjà une victoire», conclut-il humblement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
6
-11
1