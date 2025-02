Gregor Kobel pourrait quitter Dortmund cet été

Le gardien de la Nati est-il sur le départ à Dortmund?

Blick Sport

Mardi soir, le Borussia Dortmund s'est imposé 3-0 face au Sporting Lisbonne en Ligue des champions. Il n’est toutefois pas certain que le BVB prenne part à la compétition la saison prochaine. Après l'échec de Niko Kovacs lors de ses débuts en tant qu'entraîneur du BVB samedi dernier (défaite 1-2 contre le VfB Stuttgart), les Allemands sont désormais à sept points d'une qualification directe en Ligue des champions. Si Dortmund ne parvient pas à combler cet écart d'ici à la fin de la saison, le club envisage de vendre une star pour compenser les pertes financières.

Selon les informations de «Bild», l'une de ces stars pourrait être le gardien de but de l'équipe nationale Gregor Kobel. Et ce malgré le fait que le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, ait récemment déclaré au Suisse que Dortmund aimerait travailler avec lui sur le long terme. En cas de non-qualification en Ligue des champions et de demande de transfert du principal concerné, les octuples champions d'Allemagne seraient tout à fait disposés à vendre le gardien. Une éventuelle indemnité de transfert d'environ 50 millions d'euros est en discussion.

Les deux autres joueurs sur la liste des ventes possibles de Dortmund sont Karim Adeyemi et Jamie Gittens. Les dirigeants du BVB exigeraient probablement jusqu'à 60 millions, bonus compris, pour Adeyemi, et entre 80 et 100 millions pour Gittens.