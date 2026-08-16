Arsenal a frappé fort en battant Manchester City 3-0 lors du Community Shield, dimanche à Cardiff. Les Gunners envoient d'entrée un message fort à leurs concurrents direct en Premier League.

ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal a envoyé un message fort à ses rivaux de Premier League. Les Gunners ont largement dominé Manchester City dans un Community Shield maîtrisé de bout en bout, dimanche à Cardiff.

Le champion d'Angleterre en titre, qui s'est offert son 18e trophée dans cette épreuve, n'a eu besoin que de 23 secondes pour trouver l'ouverture dans la défense de son dauphin du dernier championnat, mal alignée, avec une passe en profondeur de Myles Lewis-Skelly pour Riccardo Calafiori.

Début du championnat vendredi

Les deux recrues Bruno Guimaraes et Christos Tzolis se sont parfaitement fondues dans la mécanique des Gunners, implacables et déjà au point, le second étant même passeur décisif deux fois, sur le deuxième but signé Kai Havertz (28e) puis sur celui de Martin Odegaard (48e).

La formation de Mikel Arteta pourra aborder son premier match de championnat avec sérénité, vendredi contre Coventry, alors qu'une longue période d'adaptation attend le successeur de Pep Guardiola, Enzo Maresca, qui officiait pour la première fois en match officiel sur le banc de City.