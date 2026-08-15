Jamal Musiala, la star du Bayern, s'effondre en plein match

Choc à Munich! Jamal Musiala s'est effondré en plein match ce samedi face à Leipzig, quelques minutes seulement après avoir inscrit le but du 3-1. Le médecin d'urgence du Bayern a toutefois rapidement rassuré tout le monde.

Marco Mäder

Moment de frayeur à l'Allianz Arena samedi: Jamal Musiala (23 ans) venait d'inscrire le 3-1 du Bayern contre le RB Leipzig en Telekom Cup lorsqu'il s'est soudainement effondré sur la pelouse, à peine deux minutes après son but.

La scène s'est produite à la 83e minute, dans la moitié de terrain de Leipzig. L'international allemand s'est écroulé sans avoir été touché par un adversaire. Autour de lui, joueurs et spectateurs sont immédiatement restés sous le choc.

Le staff médical du Bayern s'est précipité à son chevet. Le médecin urgentiste du club est rapidement arrivé sur la pelouse, accompagné de secouristes avec une civière. Une poche de glace a d'abord été placée sur la tête de Musiala. Quelques instants plus tard, le médecin a adressé un signe rassurant de la main. Visiblement très affecté, l'attaquant a finalement pu quitter le terrain, soutenu par les secouristes.

Deux jours de repos

Les premiers examens réalisés par le staff médical du Bayern n'ont révélé aucune anomalie. Selon «Sport1», Musiala aurait souffert de vertiges et de problèmes circulatoires, probablement liés aux fortes chaleurs qui régnaient dans l'Allianz Arena, où le thermomètre affichait jusqu'à 34 degrés.

Par précaution, le milieu offensif va observer deux jours de repos afin de récupérer pleinement.

Les 75'000 spectateurs présents dans une Allianz Arena à guichets fermés ont applaudi Musiala lorsqu'il a quitté la pelouse. Après la rencontre, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s'est voulu rassurant: «Il va bien, c'est le plus important.»

Malgré cette grosse frayeur, le Bayern s'est imposé 3-1 face à Leipzig. Musiala avait largement contribué au succès bavarois en inscrivant le troisième but de son équipe à la 81e minute. Son état de santé sera suivi attentivement ces prochains jours.