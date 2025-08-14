Pour Luis Enrique, le PSG «ne mérite pas ce trophée»

Malgré le succès en Supercoupe d'Europe, l'entraîneur du PSG Luis Enrique estime que son équipe ne méritait pas ce trophée, soulignant la différence de préparation entre les deux équipes. Il s'est dit en revanche satisfait de son nouveau gardien Lucas Chevalier.

Malgré les circonstances, l'entraîneur parisien savoure ce nouveau titre. Photo: UEFA via Getty Images

Blick Sport

Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe face à Tottenham après avoir été mené 2-0. Malgré la victoire aux tirs au but, l'entraîneur parisien Luis Enrique s'est montré critique envers la performance de son équipe, rapportent plusieurs médias dont «L'Equipe».

«Pour être honnête, je pense qu'on ne mérite pas ce trophée», a déclaré Luis Enrique après le match. Il a souligné la différence de préparation entre les deux équipes, Tottenham ayant eu six semaines d'entraînement contre seulement six jours pour le PSG. «Pendant 80 minutes, on a cherché à jouer notre football, mais il y a eu beaucoup de mauvaises passes», a-t-il ajouté. Malgré cette analyse lucide, l'entraîneur espagnol s'est dit «très content» pour les supporters parisiens présents au stade. Il a également salué l'apport des remplaçants, notamment Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, auteurs des deux buts parisiens.

Concernant la performance du gardien Lucas Chevalier, qui faisait ses débuts après la mise à l'écart controversée de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique s'est montré satisfait: «Je suis très content de la manière dont il a fini le match, c'était important pour lui. Il a montré du caractère et la personnalité pour être un joueur du PSG.» Bien que victorieux, Luis Enrique a reconnu que Tottenham «méritait plus de gagner» et a qualifié le résultat d'«injuste». Cette victoire permet néanmoins au PSG de devenir le premier club français à remporter la Supercoupe d'Europe, comme le souligne «L'Équipe». Ce succès lance idéalement la saison du PSG, qui peut encore viser un sextuplé historique. L'équipe parisienne devra cependant rapidement élever son niveau de jeu pour atteindre ses objectifs ambitieux.