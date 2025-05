Ivan Rakitic va-t-il finalement prolonger sa carrière?

1/8 Ivan Rakitic célèbre un but avec ses coéquipiers du Hajduk Split. Dimanche, le titre sera en jeu. Photo: zVg

Alain Kunz

Hajduk Split a disputé le week-end dernier son dernier match à domicile de la saison dans le championnat croate. L’équipe d’Ivan Rakitic s’est imposée 2-1 contre le leader Rijeka.

L’émotion était palpable après le match puisqu’il s’agissait peut-être du dernier match de Rakitic dans le stade de son équipe. Plusieurs images montraient le joueur sur le banc de touche avec les larmes aux yeux. Désormais, les rumeurs vont bon train sur son avenir

Il s’imprègne de tout pendant les vacances

«C’est vrai que j’avais fait une déclaration allant dans le sens d’un départ. C’est une option, c’est vrai. Mais rien n’est encore décidé du tout», confie le joueur à Blick.

Quelle est donc la probabilité que l’ancien junior du FCB mette un terme à sa carrière dimanche prochain? «Après la saison, je serai d’abord occupé pendant deux semaines avec mon camp de football à Split, auquel participent 150 à 200 enfants de sept à quatorze ans. Ensuite, je partirai en vacances avec ma famille et j’en discuterai avec ma femme. Je me laisserai aussi influencer par mes vacances», glisse-t-il. Même si le contrat d’Ivan Rakitic à Split expire, il dispose encore d’une option de prolongation unilatérale.

Une folle fin de saison

Mais il faudra d’abord en finir avec une folle fin de saison en championnat. En Croatie, trois équipes peuvent encore devenir championnes: Zagreb et Rijeka ont 61 points chacun. Hajduk en a 60. Pourtant, Hajduk ne semblait pas parti pour jouer le titre il y a peu. Mais le Dinamo Zagreb a fait match nul contre le Lokomotiva. Et c’est ainsi que l’équipe du Suisso-Croate est soudain revenue dans la course grâce à sa victoire contre Rijeka.

«Le mois dernier, nous étions encore en tête, mais nous avons tout gâché lors de nos six derniers matches sans victoire et avec quatre cartons rouges. Le fait que nous ayons maintenant encore une chance est un petit miracle», lance Ivan Rakitic.

L’équipe de l’ancien entraîneur de Sion, Gennaro Gattuso, aura toutefois besoin de l’aide de Belupo et de Varazdin pour passer l’épaule. De son côté, Split joue contre Sibenik, qui est déjà relégué. «En football, on ne sait jamais, jamais, jamais. Les adversaires de nos concurrents pour le titre jouent encore l’Europe. S’il y a match nul dans les deux matches et que nous gagnons, nous aurons tous le même nombre de points et nous serons champions grâce aux confrontations directes.»

La fête serait mémorable, car Hajduk attend le titre depuis vingt ans. Le club pourrait alors construire un monument à la mémoire d’Ivan Rakitic.