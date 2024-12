«J'ai eu Meschack dans mes bras en train de pleurer»

Les 60'000 spectateurs de l'Arena de Stuttgart ont observé et respecté une minute de silence avant la rencontre. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

L'émotion était grande dans les travées de l'Arena de Stuttgart. Et pour cause, les joueurs d'YB n'avaient pas la tête ce mercredi au football, mais étaient en pensées avec leur coéquipier Meschack Elia et sa famille, eux qui ont eu la douleur de perdre un enfant âgé de 4 ans mardi des suites d'une maladie. L'attaquant bernois l'a appris après l'entraînement d'avant-match, une fois de retour à l'hôtel, et a ensuite tout logiquement quitté le groupe pour se rendre auprès de sa famille au Congo.

«J'ai eu Meschack quelques minutes dans mes bras en train de pleurer, explique son entraîneur Joël Magnin après la rencontre au micro de Blue Sport. C'est très compliqué de soulager une personne dans ces situations. Mais comme je l'ai dit, la vie continue. Nous allons le soutenir pour qu'il digère le plus rapidement possible.»

«C'est une tragédie immense»

«Nous n'avons pas les mots pour décrire ce que nous avons vécu lors des 24 dernières heures. Nous réalisons que dans la vie rien n’est plus précieux que le temps que nous pouvons passer avec nos proches. C’est une tragédie immense», réagit de son côté Loris Benito, qui peinait à cacher ses émotions après la partie. Il faut dire que le petit attaquant est une figure appréciée du vestiaire bernois, lui qui en fait partie depuis bientôt cinq ans maintenant.

YB a tout de même dû jouer son match donc (perdu 5-1), malgré les circonstances et le cœur lourd. «C'est clair qu'aujourd'hui le match avait une grande importance, même si ce n'était pas la plus grande», ajoute encore Joël Magnin. Ce mercredi, c'est donc pour son attaquant congolais et sa famille que Young Boys s'est battu sur la pelouse de Stuttgart.

En vain malheureusement. Même si toute l'équipe, après la minute de silence observée et respectée par les 60'000 spectateurs, a eu l'occasion de se réunir pour leur montrer son soutien. Après l'ouverture du score de Lukasz Lakomy, celle-ci s'est réunie devant son banc de touche et a brandi le maillot du numéro quinze. «Cela nous tenait à cœur de faire ça, souffle Zachary Athekame. C'était une journée très spéciale, forte en émotions.»