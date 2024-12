Dans un contexte compliqué, Young Boys s'écroule à Stuttgart

Fessé à Stuttgart (5-1) dans un contexte compliqué, Young Boys est éliminé de la Ligue des champions après six journées. Le déplacement à Glasgow et la réception de l'Etoile Rouge à Berne compteront pour beurre.

L'émotion était grande dans les rangs bernois ce mercredi soir à Stuttgart. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

L'image est belle. Après le superbe but de Lukasz Lakomy (8e), toute l'équipe se rejoignait devant son banc, le Polonais en tête pour brandir le maillot de Meschack Elia. Un beau signe de soutien pour l'attaquant congolais qui a perdu son fils ce mardi et qui était naturellement auprès des siens plutôt qu'à Stuttgart ce mercredi.

C'est notamment pour lui que ses coéquipiers, brassard noir au bras, se sont battus sur le terrain de l'actuel huitième de Bundesliga, même si cela n'aura pas été suffisant pour ramener quelque chose de ce déplacement.

Début de match canon d'YB

Tout avait pourtant bien commencé pour Young Boys avec l'ouverture du score donc dès la sixième minute de jeu et un premier tir cadré. Les champions de Suisse en titre menaient une rencontre pour la deuxième fois de la compétition et faisaient taire quelques secondes le très bruyant public allemand.

Reste que celui-ci n'avait pas trop le temps de se poser de questions, puisque après une très grosse occasion manquée par Emerdin Demirovic, ex-joueur du FC Saint-Gall qui manquait le cadre alors qu'il se trouvait seul au point de penalty (22e), Angelo Stiller pouvait égaliser (25e). Un but que les 60'000 spectateurs - dont 3500 supporters bernois - sentaient cependant arriver tant YB reculait depuis plusieurs minutes minutes.

La VAR manque son intervention

Surtout, les joueurs de Sebastian Hoeness avaient bien compris que c'est sur le flanc gauche de la défense bernoise qu'il fallait appuyer tant Jaouen Hadjam ne se montrait pas très rassurant sur le plan défensif. Coutumier du fait, le latéral algérien multipliait les dribbles dans sa surface ou les chevauchées balle au pied, laissant dans son dos des espaces que les Allemands savaient exploiter.

Ces derniers continuaient ensuite de monopoliser la balle, obligeant YB à de longues séquences défensives alors que le public stuttgartois donnait toujours plus de voix. Toutefois, grâce à un sauvetage aussi miraculeux que beau de Mohamed Camara sur un Demirovic qui s'en allait affronter David von Ballmoos (44e), Joël Magnin et ses joueurs pouvaient rentrer au vestiaire avec ce score de parité.

Stuttgart fait le break à l'heure de jeu

Le score n'allait toutefois pas rester bien longtemps à 1-1, Enzo Millot pouvant tromper le portier bernois sur un service de Fabian Rieder, ex-joueur d'YB, à la 54e. Une réalisation qui va faire parler après la rencontre. La raison? Une sortie de balle signifiée par l'arbitre de touche, qui faisait s'arrêter de jouer les Bernois, alors que l'international suisse poursuivait lui son action et servait le Français. La VAR ne contrôlait cependant uniquement si la balle avait franchi la ligne, ce qui est dur à déterminer avec certitude, et Giorgi Kruashvili validait le deuxième but stuttgartois.

Un vrai coup sur le moral bernois, comme s'il en fallait un de plus, qui allait s'aggraver avec le troisième but allemand sept minutes plus tard. A nouveau, Fabian Rieder, qui trouvait Chris Führich sur coup franc à l'orée de la surface de réparation, était à la baguette L'ailier enroulait ensuite parfaitement pour trouver la lucarne de la cage bernoise.

Le champion de Suisse toujours au fond du classement

YB cédait ensuite une quatrième fois à la 67e, alors que Josha Vagnoman, passeur décisif sur le un partout, pouvait célébrer un but après un très bon centre de Millot et un marquage approximatif de Hadjam au deuxième poteau. Il devenait ainsi certain que les Bernois allaient retrouver la 36e et dernière place du classement au terme de la sixième journée de la Ligue des champions, derrière le Slovan Bratislava, à la différence de buts (-19!). Celle-ci s'aggravait encore un peu plus lorsque Yannick Keitel pouvait inscrire le cinquième d'une frappe lointaine (76e).

Eliminé, YB ira à Glasgow le 22 janvier et recevra l'Etoile Rouge une semaine plus tard pour beurre. Ou du moins uniquement pour sauver l'honneur.