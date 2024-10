Luis Enrique méprise une journaliste après la défaite du PSG

Le PSG s'est incliné ce mardi soir en Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal. Après la rencontre et au micro de Canal+, l'entraîneur parisien Luis Enrique a montré beaucoup de mépris envers la journaliste Margot Dumont.

Blick Sport

La relation entre les journalistes français et Luis Enrique n'est pas excellente – cela n'est un secret pour personne. Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG s'était même dit prêt à baisser son salaire pour ne plus avoir à répondre aux questions des professionnels des médias.

Comme la chose n'est pas encore arrivée, l'Espagnol est obligé de se rendre devant les journalistes après les rencontres. Et, détenteur de droit, Canal+ a même «l'honneur» de recevoir Luis Enrique à son micro. Sauf qu'après la défaite face à Arsenal (2-0), le coach parisien avait très peu envie de s'exprimer.

La journaliste, Margot Dumont, a d'abord tenté de le questionner sur Ousmane Dembélé, absent de la feuille de match. Muré dans son silence, Luis Enrique n'a pas prononcé un mot. La journaliste de Canal+ a donc décidé de passer à une autre thématique: la tactique du PSG. Là, l'entraîneur s'est montré plus que dédaigneux: «Non, je n’ai pas l’intention de vous expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas», a lâché Luis Enrique.

Loin de s'emporter, la journaliste française est restée très professionnelle. Et elle a préféré ironiser la scène plus tard sur X. «Dommage j’adore ça moi la tactique», a-t-elle écrit sur le réseau social. Une attitude de Margot Dumont bien plus intelligente que celle de Luis Enrique après le match.