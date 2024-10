Serhou Guirassy et Dortmund ont dynamité le Celtic. Photo: imago/HMB-Media

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka a remporté l'une des affiches de la deuxième journée de Ligue des champions face à l'AC Milan (1-0). De son côté, le Borussia Dortmund a cartonné contre le Celtic Glasgow (7-1).

Un but de Victor Boniface à la 51e minute a suffi au bonheur des champions d'Allemagne. Avec six points en deux matches, le Bayer est en tête du classement en compagnie de deux autres équipes.

L'une d'entre elles et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, qui n'a laissé aucune chance au Celtic grâce notamment à un triplé de Karim Adeyemi. Moins attendue, la deuxième équipe à six points est Brest. Edimilson Fernandes et ses coéquipiers ont dominé Salzbourg 4-0, deux semaines après leur succès initial face à Sturm Graz.

Arsenal bat le PSG

Autre choc de la soirée, la rencontre entre Arsenal et le Paris Saint-Germain à Londres a tourné en faveur des Gunners (2-0). Manchester City s'est pour sa part facilement imposé sur la pelouse du Slovan Bratislava (4-0).