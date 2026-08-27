Très bonne surprise pour Yann Sommer lors du tirage au sort de la Champions League! Le gardien de Bruges va retourner à Milan pour y défier l'Inter, son ancien club. Il rêvait de cette confrontation.

Le voeu le plus cher de Yann Sommer a été exaucé en Champions League

Le voeu le plus cher de Yann Sommer a été exaucé en Champions League

ATS Agence télégraphique suisse

Paris SG-FC Barcelone, Arsenal-Real Madrid, Inter-Liverpool et Atlético Madrid-Bayern figurent parmi les plus grosses affiches de la phase de ligue de la Champions League, dont le tirage au sort a été effectué ce jeudi à Monaco.

Trente-six équipes vont en découdre pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les 8es de finale ou, à défaut, pour les barrages. Le PSG, tenant du titre, se déplacera aussi à Manchester City qui jouera à Barcelone, le Bayern recevra Arsenal, le Real accueillera l'Inter, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Yann Sommer va retourner à Milan!

Ce tirage au sort réserve par ailleurs quelques affrontements entre joueurs suisses. L'ex-gardien de l'équipe nationale Yann Sommer, notamment, se rendra ainsi avec le FC Bruges chez son ancien club, l'Inter, où évolue toujours Manuel Akanji.

L'Inter Milan accueillera également le VfB Stuttgart, où évoluent Luca Jaquez et Leonidas Stergiou. Il se rendra par ailleurs à Dortmund, le club de Gregor Kobel, ainsi qu'à Rotterdam, où Jordan Lotomba défend les couleurs du Feyenoord.

Le calendrier sera publié samedi

Pour Yann Sommer, le retour au stade Giuseppe Meazza de Milan sera un moment fort. Dans une interview accordée peu après son transfert de l'Inter au FC Bruges, il avait exprimé le souhait de disputer ce duel. Avec Liverpool, l'Aston Villa de Johan Manzambi, Stuttgart et Naples, d'autres chocs attendent Sommer et les deux autres Suisses du FC Bruges, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic.

Les anciennes gloires Thierry Henry et David Silva ont saisi les noms des équipes dans le superordinateur de l'UEFA, qui a immédiatement présenté les huit adversaires tirés au sort. Le calendrier ne sera toutefois publié que samedi. Du 8 septembre au 27 janvier, chacun des 32 participants disputera huit matches.