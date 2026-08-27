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Un retour à Giuseppe Meazza!
Le voeu le plus cher de Yann Sommer a été exaucé en Champions League

Très bonne surprise pour Yann Sommer lors du tirage au sort de la Champions League! Le gardien de Bruges va retourner à Milan pour y défier l'Inter, son ancien club. Il rêvait de cette confrontation.
Publié: 21:04 heures
Yann Sommer a eu de la chance au tirage!
Photo: Francesco Scaccianoce - Inter
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ATS Agence télégraphique suisse

Paris SG-FC Barcelone, Arsenal-Real Madrid, Inter-Liverpool et Atlético Madrid-Bayern figurent parmi les plus grosses affiches de la phase de ligue de la Champions League, dont le tirage au sort a été effectué ce jeudi à Monaco.

Trente-six équipes vont en découdre pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les 8es de finale ou, à défaut, pour les barrages. Le PSG, tenant du titre, se déplacera aussi à Manchester City qui jouera à Barcelone, le Bayern recevra Arsenal, le Real accueillera l'Inter, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Yann Sommer va retourner à Milan!

Ce tirage au sort réserve par ailleurs quelques affrontements entre joueurs suisses. L'ex-gardien de l'équipe nationale Yann Sommer, notamment, se rendra ainsi avec le FC Bruges chez son ancien club, l'Inter, où évolue toujours Manuel Akanji.

L'Inter Milan accueillera également le VfB Stuttgart, où évoluent Luca Jaquez et Leonidas Stergiou. Il se rendra par ailleurs à Dortmund, le club de Gregor Kobel, ainsi qu'à Rotterdam, où Jordan Lotomba défend les couleurs du Feyenoord.

Le calendrier sera publié samedi

Pour Yann Sommer, le retour au stade Giuseppe Meazza de Milan sera un moment fort. Dans une interview accordée peu après son transfert de l'Inter au FC Bruges, il avait exprimé le souhait de disputer ce duel. Avec Liverpool, l'Aston Villa de Johan Manzambi, Stuttgart et Naples, d'autres chocs attendent Sommer et les deux autres Suisses du FC Bruges, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic.

Les anciennes gloires Thierry Henry et David Silva ont saisi les noms des équipes dans le superordinateur de l'UEFA, qui a immédiatement présenté les huit adversaires tirés au sort. Le calendrier ne sera toutefois publié que samedi. Du 8 septembre au 27 janvier, chacun des 32 participants disputera huit matches.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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