Le PSG a conservé sa couronne européenne en dominant Arsenal à Budapest (1-1, 4-3 aux tab). Entre records, statistiques marquantes et déceptions, retour sur les chiffres de la finale.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le PSG s'est imposé ce samedi face à Arsenal en finale de la Champions League. Voici les cinq faits marquants de cette victoire.

Premier back-to-back depuis le Real Madrid

Le PSG a posé à Munich en mai 2025, face à l’Inter, les jalons d’une potentielle mainmise sur le football européen, comme l’a fait le Real Madrid entre 2016 et 2018. Les Parisiens sont d’ailleurs les premiers à réaliser un back-to-back depuis les Merengue. Rendez-vous la saison prochaine pour savoir s’ils empocheront eux aussi une troisième C1 de suite.

Arsenal perd une nouvelle finale cette saison

Mikel Arteta avait promis aux supporters des Gunners de rentrer de Budapest avec la première Champions League de l’histoire du club, mais il a échoué. Et encore une fois cette saison, les Londoniens trébuchent sur la dernière marche. Le 22 mars, ils perdaient face à Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise (2-1). Les Gunners pourront tout de même se satisfaire d’avoir enfin regagné la Premier League, 22 ans après. Le principal selon Johan Djourou.

Les Gunners continuent leur série noire

Le club londonien reste l’équipe qui a joué le plus de matches de Coupe d’Europe sans soulever le moindre trophée, avec 226 rencontres. Les Gunners ont perdu deux finales de Champions League (2006 face au FC Barcelone et 2026 face au PSG), une d’Europa League (face à Chelsea en 2019) et une de Coupe de l’UEFA (contre Galatasaray en 2000). Seul titre européen à leur palmarès: une Coupe des Coupes, compétition qui n’existe plus, remportée en 1994 (1-0 face à Parme).

Kai Havertz entre dans un club très fermé

En marquant ce samedi à Budapest après l’avoir déjà fait avec Chelsea en finale de Champions League en 2021 (1-0 face à Manchester City), Kai Havertz a rejoint Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic dans une statistique particulière. L’Allemand, le Portugais (Real Madrid et Manchester United) et le Croate (Bayern Munich et Juventus) sont en effet les trois seuls joueurs de l’histoire à avoir marqué en finale de C1 avec deux clubs différents.

Une possession de balle historiquement basse

Jamais un finaliste n’avait aussi peu tenu le ballon lors d’une finale qu’Arsenal face au PSG, d'apèrs Opta. Les Gunners n’ont possédé le cuir que 24,7% du temps. Il s’agit également de la rencontre avec le plus faible taux de possession de l’ère Mikel Arteta à Arsenal.