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Le Genevois est un «Gunner» à vie
Johan Djourou garde un très bon souvenir de son ancien coéquipier Mikel Arteta

Arsenal a enfin retrouvé le sommet de la Premier League après plus de vingt ans d’attente. Ancien Gunner, Johan Djourou savoure ce titre et croit aussi aux chances européennes du club, samedi face au PSG (18h).
Publié: 09:26 heures
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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Johan Djouru a porté le maillot d'Arsenal à 144 reprises.
Photo: PA Images via Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

«Ce que ça me fait de voir Arsenal champion d'Angleterre? Ça me fait énormément plaisir», sourit Johan Djourou. Il faut dire que le Genevois a disputé 144 rencontres pour le club londonien (2004-2014), soit plus qu'avec n'importe quelle autre équipe durant sa carrière. Son attachement est toujours bien présent.

Il n'était ainsi pas forcément étonnant de le croiser à l'aéroport, pour prendre un vol en direction de Budapest, vêtu d'un maillot des Gunners. «Ce n’était qu'une question de temps, je pense. Cela faisait plusieurs saisons qu’Arsenal terminait deuxième. Les voir enfin franchir la ligne d’arrivée, même si on a peut-être eu un peu peur par moments, cela fait vraiment plaisir», poursuit-il.

La question du style? Johan Djourou la balaie. «Quand on ne gagne pas, on est critiqué. Et quand on gagne, on peut aussi être critiqué. Après, tout dépend de la comparaison que l'on fait. Si on compare Arsenal à Manchester City ou à d’autres grandes équipes, il existe différentes méthodes pour gagner.»

Gagner, peu importe la manière

Les Gunners ont choisi la voie du pragmatisme. «Ils ont aussi été plus efficaces que par le passé. Arteta a compris une chose: pour gagner, il faut parfois prendre un peu moins de risques et avoir un peu moins de créativité. Et cela a suffi. Je pense que c’est surtout cela qu’il faut retenir.»

L'ancien international suisse connaît bien le technicien espagnol d'Arsenal. Le défenseur central et le milieu de terrain ont été coéquipiers lors de la saison 2011-2012, avec l'occasion de partager le terrain à 18 reprises. «C’était un bosseur. Quelqu’un de très structuré dans sa manière de jouer. Il parlait plusieurs langues, c’était un très bon gars avec qui on pouvait échanger et rigoler», se souvient le Genevois.

Photo: Arsenal FC via Getty Images

«Pour moi, c’était déjà quelqu’un de très mature par rapport à son âge, notamment grâce à son expérience de la Premier League. Après, dire que je savais qu’il allait devenir un entraîneur de cette renommée-là, ce serait mentir», admet-il.

Une nouvelle finale, vingt ans après

Après avoir remporté la Premier League, la 14e de son histoire, Arsenal s'attaque désormais à la Ligue des champions. Samedi à Budapest, 20 ans après son unique apparition en finale (défaite 2-1 face à Barcelone), le club londonien défiera le PSG, tenant du titre. «Le parallèle, c’est évidemment le fait d’atteindre la finale. Mais cette saison-là, nous avions terminé quatrièmes en championnat. En revanche, notre campagne européenne avait été exemplaire, avec très peu de buts encaissés. Et c’est un peu le cas de l’Arsenal actuel», juge Johan Djourou, qui estime que les Gunners ont toutes leurs chances.

Surtout, le Genevois, qui ne souhaite pas s'aventurer à donner un pronostic («Tout ce que j’ai envie de dire, c’est que j’espère qu’Arsenal va gagner»), ne verrait pas une défaite face aux Parisiens comme un échec. L'essentiel se trouve, selon lui, ailleurs. «La Ligue des champions serait la cerise sur le gâteau. Mais le plus important pour Arsenal, c’était de regagner le championnat. Quand on parle de plus de vingt ans d’attente, des trois dernières saisons terminées à la deuxième place, et quand on entendait encore cette année qu’Arsenal allait s’écrouler, gagner la Premier League a une saveur particulière.»

Ajouter une Champions League au palmarès ferait toutefois à coup sûr exploser les papilles.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
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