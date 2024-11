«Mbappé? Pire, c’est impossible!»

Le Français n'y arrive pas en tant que numéro 9 au Real Madrid. Photo: Getty Images

Blick Sport

La frustration est grandissante au Real Madrid. Battu ce mardi soir par Milan en Ligue des champions (1-3), les Merengues n’ont pas réalisé une bonne performance, à l’image de Vinicius Jr. Malgré son pénalty transformé, le Brésilien s’est illustré par une simulation grotesque.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans le viseur des supporters du Real, on retrouve aussi Kylian Mbappé. Occupant le poste de numéro 9 contre Milan, le Français a, encore une fois, eu énormément de peine à se mettre au service de son équipe. Cela n’a pas échappé à Thierry Henry. L’ancien joueur des Bleus a sévèrement jugé la performance de son compatriote pour CBS: «Il doit courir plus, offensivement et défensivement! Il ne fait pas les efforts et ne s’adapte pas au jeu du Real Madrid. Il ne prend pas assez la profondeur et c’est Jude Bellingham qui doit le faire à sa place.»

Jude Bellingham agacé

Agacé à sa sortie du terrain hier soir, ce dernier s’est d’ailleurs fait remarquer au début de la deuxième mi-temps en lâchant un «fuck you» à l’arbitre de touche qui l’avait signalé hors-jeu. Il faut dire que l’Anglais n’a pas été aidé par Mbappé: «Il peine à comprendre ce qu’est un numéro 9», a poursuivi Thierry Henry. «Il va devoir faire mieux et je pense qu’il va progresser. Faire pire, c’est impossible. Carlo Ancelotti doit trouver un équilibre à son équipe, qui a encaissé quatre buts contre Barcelone, trois contre Milan… c’est un défi difficile, mais si quelqu’un peut y arriver, c’est bien lui.»

De son côté, le journal espagnol «Marca» a indiqué que Kylian Mbappé a confié à ses proches qu’il était lassé de jouer numéro 9. Le joueur n’aimerait pas ce rôle et voudrait retrouver sa place sur l’aile gauche. Sauf que celle-ci est occupée par un certain Vinicius Jr. Autant dire qu’il va falloir de la patience et que les egos risquent de bouillonner.