1/7 Harry Kane n'a pris que trois points avec son club bavarois lors de ses trois premiers matches de Ligue des champions. Le top 8 s'annonce difficile. Photo: imago/Kirchner-Media

Carlo Steiner

Trois tours ont été joués en Champions League, qui se déroule pour la première fois selon la nouvelle formule. Mais certains clubs de premier plan sont déjà sous forte pression. Le PSG, le Bayern, le Milan, l'Atletico ou Leipzig pourraient bien passer à la trappe! Pas tout en même temps, certes, mais le simple fait que des clubs de ce standing soient en danger montre bien l'évolution réjouissante de la compétition.

Depuis cette saison, le tour préliminaire ne se joue plus avec 32 équipes dans huit groupes de quatre, mais avec 36 équipes dans une ligue. Chaque équipe joue contre huit adversaires différents - deux de chacun des quatre pots de tirage - une fois chacun. Les huit meilleures équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, les places neuf à vingt-quatre doivent passer par un tour de play-off en amont. Dans la phase à élimination directe, des matchs aller et retour seront disputés comme d'habitude.

Avant même le début de la compétition, des analystes de données ont tenté de prédire l'issue de la ligue à l'aide de superordinateurs. Selon la simulation du fournisseur de paris «Grosvenor Sports», neuf points suffisent pour se classer parmi les 24 premiers - il faut 17 points pour atteindre le top 8. Même si ces données doivent être considérées avec prudence malgré la méthodologie scientifique, elles donnent néanmoins une indication sur la situation délicate dans laquelle se trouvent certains favoris.

Le Bayern Munich

Après sa furieuse victoire 9-2 contre le Dinamo Zagreb en ouverture, le champion d'Allemagne a subi deux défaites contre Aston Villa et Barcelone. Il reste encore cinq matches à disputer contre le Benfica Lisbonne (à domicile), le PSG (à l'extérieur), le Shakhtar Donetsk (à domicile), le Feyenoord Rotterdam (à l'extérieur) et Bratislava (à domicile). A l'exception du match contre le PSG, le Bayern est clairement favori contre toutes les équipes. Néanmoins, avec 12 points engrangés lors de ces matches et une défaite à Paris, la qualification directe pour les huitièmes de finale pourrait être serrée. Une élimination totale peut toutefois être exclue au vu du programme restant réalisable.

PSG

Selon le fournisseur de données «Opta Sports», les Français ont écopé du calendrier le plus difficile des 36 équipes. Avec une défaite contre Arsenal, une victoire contre Gérone et un point décevant à domicile contre le PSV Eindhoven, les Parisiens n'ont pas pris un départ idéal. C'est avec quatre points que l'équipe aborde les matches difficiles contre l'Atletico (maison), le Bayern (extérieur), Salzbourg (extérieur), Manchester City (maison) et Stuttgart (extérieur). Le fait de devoir affronter à l'extérieur des équipes comme Salzbourg et de Stuttgart, inférieures sur le papier, complique encore les choses. Les cinq points nécessaires à la poursuite de la compétition ne sont donc pas acquis d'avance. Et il est déjà très improbable que Paris termine dans le top 8.

Atletico Madrid

Le finaliste de 2016 et 2014 n'a pour l'instant gagné que son match d'ouverture contre Leipzig. Deux défaites sensibles ont suivi contre Benfica (0-4) et Lille (1-3). Il est urgent de prendre des points - au moins six - dans les matches contre le PSG (extérieur), le Sparta Prague (extérieur), Bratislava (maison), Leverkusen (maison), et Salzbourg (extérieur). Cela devrait être faisable au vu du calendrier. Mais cela ne devrait pas suffire pour le top 8.

Milan

Le septuple vainqueur de la Coupe des Champions et de la Champions League a pris trois points contre Bruges et a perdu deux fois contre Liverpool et Leverkusen. Les matches contre le Real Madrid (extérieur), Bratislava (extérieur), l'Etoile Rouge de Belgrade (maison), Gérone (maison) et Zagreb (extérieur) sont encore à venir. Selon toute vraisemblance, les Rossoneri obtiendront tout de même les points nécessaires pour les playoffs. Le train pour le top 8 est lui probablement déjà parti.

Leipzig

Il n'est pas certain que le club fondé en 2009 par le fabricant de boissons Red Bull soit vraiment considéré comme un club de haut niveau, mais le fait est que l'équipe allemande n'a jamais fait moins bien que sixième en Bundesliga depuis sa promotion en 2016 et s'est qualifiée sept fois sur huit pour la Champions League. En plus de trois huitièmes de finale, elle a même atteint les demi-finales en 2020. Cette saison, Leipzig n'a pas réussi à marquer des points contre des adversaires redoutables lors de son entrée en lice. Trois défaites ont été enregistrées contre l'Atletico, la Juventus et Liverpool. Les Saxons sont dos au mur. Malgré tout, la qualification pour les playoffs est encore possible dans les matchs contre le Celtic (extérieur), l'Inter Milan (extérieur), Aston Villa (domicile), le Sporting Lisbonne (domicile) et Sturm Graz (extérieur).