Une nouvelle fois transparent et pas du tout impliqué, Kylian Mbappé a été une fois de plus le symbole d'une déroute madrilène. Après le 0-4 face à Barcelone, c'est Milan qui est venu ce mardi tranquillement s'imposer à Santiago Bernabeu (1-3). Le Real est en crise!

Kylian Mbappé et le Real Madrid se trouvent plus bas que terre en ce moment. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

L'affiche entre le Real Madrid et l'AC Milan, les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec respectivement quinze et sept sacres, a débouché sur une grosse surprise. Les visiteurs italiens (avec Noah Okafor dès la 77e) l'ont en effet emporté 3-1 contre un Real décidément pas au mieux ces temps, à l'image de Mbappé et Bellingham.

Thiaw (12e), Morata (39e) et Reijnders (73e) ont inscrit les buts des rossoneri. Sur penalty, Vinicius avait égalisé (23e). Avec 6 points, les Merengue ont un peu de quoi s'inquiéter avant leur prochain match, qui les enverra à Liverpool, actuel leader de cette Champions League.

Le Real Madrid, trop fébrile défensivement, a subi sa première défaite à domicile en Champions League depuis avril 2022. Les Merengues, qui comptaient sur cette affiche de prestige entre les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition (7 pour Milan, 15 pour le Real) pour se relancer, ont à la place confirmé tous les doutes entourant leur niveau depuis le début de saison, loin de leur impressionnant triplé (Liga, C1, Supercoupe d'Espagne) de l'an dernier bouclé avec seulement deux défaites en 54 matches.

Le Real Madrid ne sait plus jouer au football depuis l'arrivée de Mbappé

Dépassés face à des Milanais entreprenants et qui ont su profiter des (immenses) espaces laissés entre les lignes, les hommes de Carlo Ancelotti en comptent donc déjà trois en à peine seize rencontres disputées. Assez pour plonger le club madrilène dans la crise.

Le technicien italien, qui retrouvait mardi l'autre club de sa vie, a de sérieux problèmes à régler, à commencer par une défense méconnaissable (neuf buts encaissés sur ses trois derniers matches) et un manque criant d'équilibre depuis le départ à la retraite du métronome allemand Toni Kroos. Sans oublier le manque d'implication et de qualité de Kylian Mbappé, dont l'arrivée et le comportement douteux sur le terrain (aucun repli défensif) ont complètement déréglé le jeu du Real Madrid.