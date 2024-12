Le Stade Brestois pourrait jouer au Stade de France

Brest continue de célébrer ses victoires à Guingamp. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Stade Brestois va-t-il devoir à nouveau déménager pour ses matches de Champions League? Les Bretons, très belle surprise depuis le début de la compétition et bien partis pour décrocher une place dans le Top 8, ont dû jouer leurs premières rencontres européennes loin de leur Stade Francis-Le Blé, jugé non conforme par l'UEFA. Ainsi, ils ont accueilli Strum Graz, le Bayer Leverkusen et le PSV Eindhoven au Roudourou. L'enceinte de l'En avant Guingamp servira aussi pour la réception du prestigieux Real Madrid.

Si pendant cette phase de poules, le Stade Brestois s'est exilé à une centaine de kilomètres de chez lui, il rêve encore plus grand pour la phase éliminatoire. Qualifié, au moins, pour les barrages, le club de Ligue 1 a demandé à jouer ses matches… au Stade de France. Rien que ça. «L'Equipe» révèle que les dirigeants ont contacté l'enceinte parisienne, avec espoir de faire venir 80'000 fans dans la capitale.

Le choix d'un nouveau stade est presque obligatoire, puisque le Roudourou n'est pas (encore) aux normes. «Il faudrait agrandir la plate-forme TV, répondre à des exigences plus importantes en termes de sécurité. Et quelques travaux et aménagements permettraient d'y remédier», explique le quotidien français. «L'Equipe» révèle aussi que Rennes a également été contacté par le club brestois.