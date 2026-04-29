De nombreux journaux ont fait l'éloge de la partie totalement folle entre le PSG et le Bayern, mardi en demi-finales de la Champions League (5-4). Revue de presse.

AFP Agence France-Presse

Au lendemain de la victoire du PSG face au Bayern Munich 5-4, mardi en demi-finales aller de la Champions League, la presse internationale n'a pas manqué de superlatifs mercredi matin en revenant sur ce match d'anthologie.

«Football Total» a titré le journal «L'Equipe», un match «tout simplement somptueux» a écrit «Le Parisien», «une finale avant l'heure» qui «a tenu toutes ses promesses», s'est réjouit «Le Monde», une semaine avant le match retour à l'Allianz Arena de Munich, lieu du sacre européen des Parisiens la saison dernière.

«La joie de jouer»

«Jamais on ne s'est autant émerveillé, jamais on n'a autant secoué la tête»: outre-Rhin, le quotidien allemand «Bild» a qualifié la rencontre de «plus grand match spectacle de l'histoire de la Ligue des champions». Le «Süddeutsche Zeitung» y a vu «l'invention du football débridé». «Aucune hésitation, aucune tactique, simplement la joie de jouer. Merci pour ce gala monumental», signe un éditorialiste du quotidien allemand «Die Welt», tandis que le magazine sportif allemand «Kicker» revient sur «un échange de coups à couper le souffle».

Alors que les Unes de la presse sportive espagnole se projettent déjà sur l'autre demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal mercredi soir, le quotidien madrilène «Marca» évoque «un hommage exceptionnel au football à Paris». «Un match historique (...) une bataille épique avec neuf buts en 70 minutes» a écrit le journal «AS» sur X.

«Y a-t-il déjà eu un match de football comme celui là?» s'est interrogé le «Guardian» qui poursuit: «Au cours d'une soirée lumineuse, palpitante et un peu folle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle qui semblait appartenir à une toute autre catégorie d'activité humaine».

Au Portugal, «A Bola» évoque «une rencontre digne de figurer dans un musée du Louvre dédié au sport roi», tandis que le «New York Times» a vu «un match de football à son plus haut niveau».



