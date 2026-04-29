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La presse dithyrambique
«Un hommage exceptionnel au football à Paris»

De nombreux journaux ont fait l'éloge de la partie totalement folle entre le PSG et le Bayern, mardi en demi-finales de la Champions League (5-4). Revue de presse.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
A l'image de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d'un doublé, les acteurs de la demie entre le PSG et le Bayern ont rayonné.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au lendemain de la victoire du PSG face au Bayern Munich 5-4, mardi en demi-finales aller de la Champions League, la presse internationale n'a pas manqué de superlatifs mercredi matin en revenant sur ce match d'anthologie.

«Football Total» a titré le journal «L'Equipe», un match «tout simplement somptueux» a écrit «Le Parisien», «une finale avant l'heure» qui «a tenu toutes ses promesses», s'est réjouit «Le Monde», une semaine avant le match retour à l'Allianz Arena de Munich, lieu du sacre européen des Parisiens la saison dernière.

«La joie de jouer»

«Jamais on ne s'est autant émerveillé, jamais on n'a autant secoué la tête»: outre-Rhin, le quotidien allemand «Bild» a qualifié la rencontre de «plus grand match spectacle de l'histoire de la Ligue des champions». Le «Süddeutsche Zeitung» y a vu «l'invention du football débridé». «Aucune hésitation, aucune tactique, simplement la joie de jouer. Merci pour ce gala monumental», signe un éditorialiste du quotidien allemand «Die Welt», tandis que le magazine sportif allemand «Kicker» revient sur «un échange de coups à couper le souffle».

Alors que les Unes de la presse sportive espagnole se projettent déjà sur l'autre demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal mercredi soir, le quotidien madrilène «Marca» évoque «un hommage exceptionnel au football à Paris». «Un match historique (...) une bataille épique avec neuf buts en 70 minutes» a écrit le journal «AS» sur X.

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«Y a-t-il déjà eu un match de football comme celui là?» s'est interrogé le «Guardian» qui poursuit: «Au cours d'une soirée lumineuse, palpitante et un peu folle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle qui semblait appartenir à une toute autre catégorie d'activité humaine».

Au Portugal, «A Bola» évoque «une rencontre digne de figurer dans un musée du Louvre dédié au sport roi», tandis que le «New York Times» a vu «un match de football à son plus haut niveau».


Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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