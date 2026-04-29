L'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany s'est dit «fier» après la défaite de son équipe 5-4 contre le PSG après avoir été menée 5-2, en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi soir. «J'étais fier dans les moments difficiles, quand on était à 5-2. L'équipe est revenue au score c'était incroyable» a déclaré Kompany.
«Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un clash de deux idées (de jeu) similaires» a expliqué le technicien belge à propos de ce match spectaculaire. Normalement, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui accepte que l'autre équipe impose son jeu.» Malgré cette défaite, l'entraîneur du Bayern croit en son équipe pour le match retour, le 6 mai à l'Allianz Arena.
«Je m'attends à la même chose»
«La finale de ce match, c'est la semaine prochaine et je m'attends à la même chose» a ajouté Kompany. J'espère qu'on encaissera zéro but. On peut parfois avoir la même physionomie de match et moins de buts.» Obligé de suivre ce match fou depuis les tribunes en raison d'une suspension, Kompany «n'a pas du tout apprécié cette expérience, c'était une catastrophe» a-t-il admis.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1