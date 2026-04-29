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«C'était une catastrophe»
Depuis les tribunes, Vincent Kompany n'a pas du tout apprécié

Suspendu, l'entraîneur bavarois a dû assister à la spectaculaire rencontre entre le PSG et le Bayern depuis les gradins. Une expérience qu'il n'a pas du tout apprécié.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Vincent Kompany est fier de la réaction de son équipe, qui était menée 5-2.
Photo: UEFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany s'est dit «fier» après la défaite de son équipe 5-4 contre le PSG après avoir été menée 5-2, en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi soir. «J'étais fier dans les moments difficiles, quand on était à 5-2. L'équipe est revenue au score c'était incroyable» a déclaré Kompany.

«Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un clash de deux idées (de jeu) similaires» a expliqué le technicien belge à propos de ce match spectaculaire. Normalement, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui accepte que l'autre équipe impose son jeu.» Malgré cette défaite, l'entraîneur du Bayern croit en son équipe pour le match retour, le 6 mai à l'Allianz Arena.

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«Je m'attends à la même chose»

«La finale de ce match, c'est la semaine prochaine et je m'attends à la même chose» a ajouté Kompany. J'espère qu'on encaissera zéro but. On peut parfois avoir la même physionomie de match et moins de buts.» Obligé de suivre ce match fou depuis les tribunes en raison d'une suspension, Kompany «n'a pas du tout apprécié cette expérience, c'était une catastrophe» a-t-il admis.

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