Tout savoir sur la finale de la Champions League 2026

Il ne reste plus que cinq semaines avant que le nouveau roi d'Europe ne soit couronné à la Puskas Arena de Budapest. Billets, retransmission, heure du match et plus encore: voici ce qu'il faut savoir sur la finale de la Champions League 2026.

Alexander Hornstein

Les noms des deux finalistes de la Champions League de cette année ne sont pas encore connus, mais la finale se profile déjà à l'horizon. Quatre équipes rêvent de remporter le trophée le plus prestigieux du football européen et d'écrire leur propre histoire.

Quand et où se déroulera la finale?

La finale se déroulera cette année à la Puskas Arena de Budapest. La métropole hongroise se transformera le 30 mai en capitale européenne du football et accueillera des milliers de fans, de journalistes et de fonctionnaires. Contrairement aux années précédentes, le coup d'envoi sera donné à 18h.

Qui jouera contre qui?

Nous ne le saurons que la semaine prochaine. Dans la première demi-finale, le Bayern affronte le vainqueur de l'année dernière, le PSG. Dans l'autre, Arsenal affronte l'Atlético. Les matchs aller sont programmés cette semaine et les finalistes seront connus mercredi soir prochain.

Où la finale est-elle diffusée à la télévision?

Bonne nouvelle pour tous les fans de football: aucun abonnement n'est nécessaire pour assister à la finale. Certes, le détenteur des droits Blue retransmettra bien sûr l'événement phare de la saison, mais il sera également diffusé sur la RTS.

Y a-t-il encore des billets?

La vente publique de billets par l'UEFA est terminée depuis le 19 mars. Sur un total de 61'400 billets, 39'000 ont été vendus aux fans, le reste aux sponsors, aux chaînes de télévision et aux partenaires. Les deux finalistes ont droit à 17'200 billets chacun, ce qui laisse 4600 billets en vente publique. Ceux qui n'ont pas obtenu de billets peuvent espérer en obtenir un sur la plateforme de revente de l'UEFA.

Un grand spectacle

Le divertissement sera déjà assuré bien avant le coup d'envoi. Le Champions Festival, un événement de quatre jours plein d'activités, de divertissements en direct et de surprises, aura lieu à partir du jeudi 28 avril. Le jour du match, il y aura un spectacle avant l'action proprement dite. Dès 17h45, le groupe de rock «The Killers» se produira en direct dans le stade, avant que la finale ne débute à 18h.