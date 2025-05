Cet ancien entraîneur du LS trouve Yann Sommer très beau

Marco Simone a été sur le banc du LS lors de la saison 2014/15. Photo: Keystone

Blick Sport

Comme le titre en Ligue 1 est promis depuis plusieurs semaines au Paris Saint-Germain, les spécialistes du football dans l'Hexagone se projettent déjà sur la finale de la Champions League qui aura lieu le 31 mai à Munich et qui verra les Parisiens affronter l'Inter.

À un peu plus de deux semaines du coup d'envoi, l'émission «Rothen s'enflamme» – présentée par Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG ou de Monaco – a invité Marco Simone. L'ancien coéquipier de l'animateur dans le club monégasque connaît bien le football italien, lui qui a porté à 259 reprises le maillot de l'AC Milan et qui a été sélectionné 4 fois avec l'équipe d'Italie. Sa carrière d'entraîneur l'a aussi vu poser ses valises en Suisse, sur les bords du Léman. Durant la saison 2014-15, il a été l'entraîneur du Lausanne-Sport pour 13 matches.

Interrogé sur le duel des gardiens, Marco Simone a été honnête d'emblée: «Je vous le dis franchement, j'adore Sommer. Il me plait beaucoup plus dans le style technique. Je le trouve plus élégant et plus beau à voir au niveau des arrêts.» Pour rigoler, Jérôme Rothen l'interrompt et lui lance: «Plus beau surtout depuis que Donnarumma a sa balafre.» Sans prendre de pincettes, Marco Simone ajoute un: «Déjà qu'il n'était pas trop beau avant.»

Si l'ancien coach du LS lance des compliments à Yann Sommer, il n'en oublie pas pour le portier italien du PSG. «Gigio reste le No 1 ou le No 2 des gardiens dans le monde. Il est exceptionnel.» Marco Simone se dit «convaincu que le PSG va gagner la Champions League car il a davantage de qualités que l'Inter, surtout dans le développement du jeu». Yann Sommer va-t-il faire mentir l'ancien joueur? Réponse le 31 mai prochain.