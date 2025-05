Yann Sommer et l'Inter reviennent à la hauteur de Naples

Photo: Inter via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Cinq jours après sa retentissante et renversante qualification pour la finale de la Ligue des champions face au Barça, l'Inter a cette fois résisté aux éléments. Les Nerazzurri, avec neuf changements par rapport à l'équipe victorieuse à Giuseppe-Meazza mardi (4-3 a.p.), se sont imposés grâce à un but de Nicola Zalewski (14e) et un penalty de Kristjan Asllani (49e).

Mais c'est un violent orage qui a bien failli les contrarier et compliquer un calendrier déjà bien chargé avant la finale contre le Paris SG le 31 mai à Munich. Sous l'effet des trombes d'eau qui se sont abattues sur le Stade olympique de Turin, la rencontre a été interrompue pendant cinq minutes en fin de première période.

La pelouse étant complétement imprégnée d'eau, la pause a ensuite duré plus de trente minutes, avant que l'arbitre ne teste la surface et finisse par donner le coup d'envoi de la seconde période.