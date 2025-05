«Gianluigi Donnarumma a fait des choses plus incroyables que Yann Sommer»

Yann Sommer a été élu homme du match de la demi-finale retour. Photo: Getty Images

Blick Sport

À la base, le débat sur le plateau de «L'Equipe du soir» était simple: Yann Sommer, meilleur joueur du match, mérite-t-il d'obtenir la note maximale pour cette rencontre, à savoir un 10? Il faut dire que le portier suisse a réalisé une rencontre de grande classe lors de la demi-finale retour de Champions League entre l'Inter et Barcelone. Si les Italiens sont en finale de la plus prestigieuse compétition européenne, ils le doivent en grande partie à leur gardien, auteur de sept arrêts – dont certains exceptionnels – face aux Catalans.

Sur le plateau, quatre des cinq consultants sont d'accord: Yann Sommer doit se voir octroyer la note de 9. Seul l'ancien joueur de Bordeaux et du Werder Brême, Johan Micoud, lui accorde la note de 10. «Est-ce qu'il peut quelque chose sur les trois buts encaissés?», défend-il d'emblée. Avant de, comme la presse internationale, rendre ses éloges au Bâlois. «Sur une demi-finale comme on a vu, j'aurais plus tendance à lui mettre un 10», souligne Johan Micoud.

Un avis que ne partage pas du tout Stéphane Guy. Si, sur le plateau, le journaliste français donne quand même la note de 9, ses paroles ne correspondent pas vraiment à celle-ci: «Je trouve qu'on a vu des performances de gardien… Donnarumma a fait des choses plus incroyables avec le PSG que ce que j'ai vu ce soir.»

Un avis plutôt étrange quand on pense à la prestation XXL de Yann Sommer ce mardi. Certes, Gianluigi Donnarumma a réalisé de très bons arrêts lors du match aller face à Arsenal – mais n'a obtenu que la note de 8 dans «L'Equipe». De son côté, le natif de Morges (VD) a été des plus réguliers dans cette campagne de Ligue des champions. À voir si les deux hommes se retrouveront en finale à Munich, le 31 mai prochain.