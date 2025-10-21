DE
Match à haut risque
Des supporters de Naples retenus à l'hôtel

Aux Pays-Bas, certains supporters de Naples vivent un cauchemar. Malgré leurs billets en tribune, leurs places ont tout simplement été supprimées.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Aux Pays-Bas, le match entre Eindhoven et Naples a été jugé à risques.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

«Nous avons des billets, mais la police néerlandaise nous retient à notre hôtel.» Deux supporters napolitains, arrivés lundi à Eindhoven, avaient, comme d’autres, réservé des places en tribune pour la rencontre de Ligue des champions entre leur équipe favorite et le PSV, ce mardi soir. Mais à la suite des débordements survenus lundi soir en ville, c’est l’ensemble des fans italiens qui semblent en payer le prix.

Concrètement, selon la Gazzetta dello Sport, les forces de l'ordre néerlandaises ont, à des fins de prévention, interpellés 230 supporters de Naples sans billet en marge de la rencontre, lesquels ont été renvoyés en Italie. Ce mardi, une politique un peu plus stricte a même été appliquée, toujours selon le média italien. Les billets pour les tribunes (hors parcage visiteurs) ont été supprimés et il est interdit aux visiteurs de se promener en ville, même à l'extérieur du stade. L'interdiction devrait être levée à 3 heures du matin. 

Billets annulés, les fans ne peuvent rien faire

«Ce matin, nous nous promenions dans le centre-ville, témoigne un des deux supporters napolitains. Quatre policiers nous ont arrêtés devant la cathédrale. Ils nous ont demandé nos papiers et nos billets de match. Nous les leur avons présentés, ils les ont vérifiés et, dès qu'ils ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de billets pour les places extérieures, mais de billets en tribune, ils les ont annulés. Ils nous ont également donné un ordre de mission et nous ont contraints de retourner à l'hôtel. Nous sommes en contact avec l'ambassade, qui nous a expliqué qu'elle traitait une quarantaine de cas similaires.»

Les supporters napolitains concernés dénoncent le fait qu'une décision de cette ampleur soit prise bien après l'achat des billets. Leur voyage aux Pays-Bas tourne au calvaire. «Nous ne pouvons plus quitter l’hôtel, ni flâner dans le centre-ville, ni assister au match chez nos amis qui vivent ici. C’est regrettable d’être traité ainsi.»

