Le tirage au sort en Champions League a déjà commencé

Phil Foden porte un regard sceptique sur les adversaires potentiels de Manchester City pour les play-off. Photo: Offside via Getty Images

Cédric Heeb

Quelle soirée XXL ce fut en Ligue des champions! 18 matches simultanés et des buts qui s'enchaînent. Pour douze équipes, la C1 s'est terminée, huit sont directement en huitièmes de finale. Et les seize autres? Elles feront un tour supplémentaire en février via les play-off.

Les paires seront tirées au sort vendredi midi à Nyon. Mais pourquoi procéder à un nouveau tirage au sort? Au lieu de faire jouer le club classé 9e contre le club classé 24e, l'UEFA a imaginé quelque chose de particulier: deux équipes forment chacune un duo et sont ensuite tirées au sort pour affronter une équipe d'un autre duo. Le meilleur paquet de deux avec les équipes classées 9 et 10 rencontrera celui avec les équipes classées 23 et 24.

Ces duels de play-off pourraient avoir lieu en Ligue des champions. Photo: X/ChampionsLeague

Concrètement, cela signifie que l'Atalanta Bergame (9e) et le Borussia Dortmund (10e) affronteront soit le Sporting (23e), soit Bruges (24e). Le plus gros morceau sera Manchester City (22e), le champion d'Angleterre jouera soit contre le Real Madrid (11e) soit contre le Bayern Munich (12e).

Il n'y a pas de restrictions pour les play-off. Ainsi, les équipes d'un même pays peuvent s'affronter, de même que les équipes qui se sont déjà rencontrées en phase de ligue. Il est donc possible que l'AC Milan joue contre la Juventus Turin.

Un derby madrilène possible en huitièmes de finale

Jetons encore un coup d'œil sur les huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu le 21 février et la procédure des groupes de deux sera à nouveau appliquée. D'une part, les huit qualifiés directs pour les huitièmes de finale forment quatre duos (1er/2e, 3e/4e, 5/6e et 7/8e), d'autre part, les vainqueurs respectifs des matches de barrage dans le même chemin.

Dans l'exemple susmentionné avec Dortmund, les deux vainqueurs des duels de barrage seraient soit Aston Villa (8e en phase de ligue), soit Lille (7e). Si Manchester City s'imposait contre le Real ou le Bayern, il continuerait contre Leverkusen ou l'Atlético Madrid. Pour rappel, si le Bayern progressait en play-off, un duel avec le Leverkusen de Granit Xhaka serait possible – tout comme le derby madrilène.

Les chemins pour les huitièmes de finale sont d'ailleurs prédéfinis. Si les équipes les mieux classées après la phase de ligue s'imposent dans toutes les rencontres de play-off, le 1er et le 2e du tour préliminaire rencontreraient le 15e ou le 16e, le 3e et le 4e le 13e ou le 14e, et ainsi de suite.