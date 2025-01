Les supporters de Brest n'ont rien pardonné à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, qui revenait jouer en France pour la troisième fois depuis son départ au Real Madrid, n'a pas marqué lors de la victoire madrilène 3-0 face à Brest mercredi à Guingamp. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Kylian Mbappé, qui revenait jouer en France pour la troisième fois depuis son départ au Real Madrid, n'a pas marqué lors de la victoire madrilène 3-0 face à Brest mercredi à Guingamp, mais le capitaine français a pu montrer au public français sa forme retrouvée. Même délocalisés à Guingamp, les supporters brestois n'ont pas oublié Kylian Mbappé. Le numéro 9 madrilène a été copieusement sifflé à chacune de ses prises de balle par le public du stade de Roudourou.

Les afficionados du Stade brestois n'ont toujours pas digéré le dernier passage du capitaine de l'équipe de France sur la pointe bretonne. En octobre 2023, alors au Paris SG, Mbappé avait inscrit un doublé au stade Francis-Le Blé -qui, ne répondant pas aux critères de l'UEFA, ne pouvait accueillir les matches de C1 de Brest - et offert la victoire à Paris 3-2 dans un match de Ligue 1.

Mais, après avoir inscrit un pénalty décisif pour le PSG, Mbappé avait provoqué le public bestois coupable, selon lui, d'insultes racistes à l'encontre de son ami Achraf Hakimi. Mbappé n'a pas arrangé son cas mercredi lorsqu'à la 49e minute, lancé en profondeur par Luka Modric il a fait la différence sur son côté gauche, frappé fort dans la surface mais perdu son duel face à Marco Bizot.

Pas le seul à briller

En plus de sa rancoeur tenace, le public lui reprochait de ne pas avoir coupé son action, alors que Kamory Doumbia gisait à terre, blessé de l'autre côté du terrain. Kylian Mbappé n'est toujours pas en odeur de sainteté à Brest, il n'est pas non plus encore prophète en son pays.

Si le capitaine des Bleus a incontestablement retrouvé son meilleur niveau à Madrid, mercredi, il a laissé les autres stars merengue briller. Le retour en forme de Mbappé (8 buts en 5 matches) coïncide d'ailleurs avec celui du Brésilien Rodrygo, les deux hommes parvenant à combiner de mieux en mieux, avec Jude Bellingham en soutien comme meneur de jeu.

Le Français semble s'épanouir

Mbappé n'a rien eu à faire lorsque Rodrygo s'est lancé dans un petit numéro en solitaire pour ouvrir le score en première période (1-0, 27e). Mais, sans toucher le ballon, il n'a pas été totalement étranger au second but madrilène, inscrit par Bellingham.

Le meneur anglais a profité d'un appel de Mbappé côté gauche pour trouver Brahim Diaz, côté droit, qui a laissé centrer Lucas Vazquez. Mbappé a été trop court pour reprendre l'offrande, pas Bellingham juste derrière (2-0, 56e).

Le capitaine des Bleus a été encore plus décisif sur le troisième but madrilène lorsque son enchainement supersonique pour se mettre face au but et frapper instantanément à obliger Bizot à repousser le ballon dans les pieds de Rodrygo pour son doublé (3-0, 78e). Ogre affamé de buts lorsqu'il évoluait à Paris, Kylian Mbappé semble s'épanouir à faire briller ses coéquipiers au Real Madrid. Mais s'il a poussé en fin de rencontre pour marquer, il n'y est pas parvenu.

«Kylian joue très bien»

«Kylian joue très bien. Je pense qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour s'améliorer athlétiquement et pour s'adapter à son nouvel environnement», avait expliqué Carlo Ancelotti, son entraineur avant la rencontre face à Brest. «Maintenant, on profite pleinement de l'avantage d'avoir Mbappé avec nous et des qualités qu'il peut apporter à l'équipe».

Avec 22 buts inscrits toutes compétitions confondues en 33 rencontres, Mbappé, malgré son retard à l'allumage fait mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Madrid (22 buts en 34 rencontres). Pas mal.

Après sa récente déclaration d'amour à l'équipe de France, Mbappé, qui avait manqué les deux derniers rassemblements des Bleus, devrait retrouver Clairefontaine et ses coéquipiers français en mars pour préparer le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie. Moins sifflé, encore plus affûté.