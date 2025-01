YB est toujours en crise! Nouvelle année, vieux problèmes. Nouvel entraîneur, encore moins de points. Aucun but marqué en 2025. Une campagne de Champions League embarrassante. Le directeur sportif Steve von Bergen est sur la sellette. Interview.

Alain Kunz

YB ne progresse pas! Les Bernois n'ont toujours pas marqué le moindre but en 2025, après avoir joué contre GC (0-0), Winterthour (0-0) et l'Etoile Rouge (0-1). Son directeur sportif Steve von Bergen a accepté de s'exprimer après la défaite face aux Serbes, laquelle officialise la dernière place d'YB au classement (36e sur 36).

Quel est votre bilan de cette campagne de Champions League?Steve von Bergen: Nous sommes touchés dans notre orgueil avec zéro point. Mais nous n'avions aussi que deux adversaires à notre portée: le Chakhtar Donetsk et l'Étoile Rouge. Mais dans ces deux matches, notre performance a été insuffisante pour marquer des points. Les six autres adversaires étaient plus forts. Comme Barcelone, peut-être la meilleure équipe du monde.

Contre les Serbes, rien n'est venu.

La performance n'était pas bonne. C'est comme ça. Il faut montrer autre chose pour gagner.

La Champions League a-t-elle eu un impact négatif, quand on voit l'impact qu'elle a eu sur le championnat?

Désolé, qu'une équipe suisse joue en Champions League et qu'on dise que c'est négatif, ce n'est pas vrai. C'était une bonne expérience pour les joueurs. Mais clairement: nous sommes loin de Barcelone et de ce genre d'équipes. Ce n'est pas notre réalité. Avec notre situation actuelle au classement, c'est un peu trop haut.

Un club suisse a plutôt sa place en Europa League ou en Conference League, si l'on en juge par le bilan d'YB. Aussi à cause du coefficient.

Cela dépend des adversaires. Si tu compares YB au Real, à Barcelone et au Bayern - nous ne pouvons pas rivaliser. Nous avons tout de même fait un super match contre l'Inter et un match correct contre le Celtic.

Vous dites que cela a été une bonne expérience pour les joueurs. Elle devrait donc avoir un impact sur le championnat, comme l'entraîneur Giorgio Contini l'a déjà souligné à plusieurs reprises. On ne l'a pas encore vu.

Il faut d'abord transposer cette expérience sur le terrain. Bien sûr, nous avons du mal à le faire en ce moment. Nous avons de la qualité. Il nous manque le coup de pouce qui nous permettrait de jouer avec plaisir vers l'avant et de marquer des buts. Nous devons trouver cette clé. Dès samedi à Lausanne.

YB a pourtant plus de qualité individuelle que la plupart des équipes de Super League. Mais vous ne la mettez pas sur le terrain. Cela doit vous rendre fou ...

C'est le football. Il y a des moments difficiles. Nous devons les accepter et les combattre. Bien sûr que des matches comme ceux contre Winterthour et GC génèrent de la frustration. Nous devons trouver les outils pour nous en sortir.

L'entraîneur Giorgio Contini souhaite du renfort en attaque. Répondrez-vous à ce souhait?

Il peut encore se passer quelque chose pendant cette période de transfert. Mais rien n'est officiel. C'est ennuyeux pour vous, je le sais.

A-t-il été convenu qu'un attaquant devait arriver?

Soyez patients...

Cheikh Niasse a fait ses adieux à l'équipe mercredi. Tout est donc en ordre avec le Hellas Vérone?

Il a reçu le feu vert mercredi pour passer les tests médicaux en Italie jeudi.

A Vérone.

Vous savez tout.

La Champions League va rapporter environ 35 millions à YB. Il y a donc suffisamment d'argent pour un ou deux renforts.

Vous n'avez toujours pas compris que nous n'achetons pas des joueurs parce que nous sommes en Champions League. Ce qui est plus important, c'est que nous aurons bientôt un campus pour faire progresser nos propres jeunes joueurs. Mais nous n'allons pas faire quatre transferts ou quelque chose comme ça parce que nous avons encaissé beaucoup d'argent. Il n'y aura pas de Mo Salah ou de Neymar. Cela n'a aucun sens et ne correspond pas à notre philosophie. Nous avons de la qualité et nous devons la mettre sur le terrain.

Quelles erreurs avez-vous commises cet été dans la composition de l'équipe?

Nous ne pouvons pas dire que tout est au top. Néanmoins, j'ai confiance à 100% en nos joueurs pour qu'ils montrent bientôt leur qualité sur le terrain.

Meschack Elia était de nouveau dans le groupe et est entré après avoir été absent contre GC. Pour des raisons de négociations contractuelles, comme vous l'avez communiqué. Comment se porte-t-il?

Quand il est à l'entraînement ou aux matches, on voit qu'il a une sorte de plaisir à être sur le terrain. En dehors, c'est difficile. On parle beaucoup avec lui.

Les souvenirs de la mort de son fils seront à jamais associés à YB. Un changement de club ne serait-il pas aussi conseillé à cet égard ?

C'est une question très personnelle. Un transfert était à l'ordre du jour. Maintenant, il est revenu. C'est aussi difficile pour moi d'en parler, car le côté humain joue un rôle tellement important. Il ne faut pas le sous-estimer.