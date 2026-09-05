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Lyon à Genève le 23 septembre!
Servette aura son gros choc à domicile d'entrée!

Gros choc d'entrée! Servette Chênois affrontera l'OL Lyonnes, huit fois championnes d'Europe, au Stade de Genève le 23 septembre pour débuter la phase de ligue de la Champions League.
Publié: 16:59 heures
Le gros choc d'entrée pour Magdalena Sobal et Gloria Marinelli!
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Servette Chênois commencera la phase de ligue de la Champions League par un match très relevé. Les Genevoises recevront OL Lyonnes, huit fois championnes d'Europe, le mercredi 23 septembre.

Au lendemain du tirage au sort, l'UEFA a en effet révélé samedi le calendrier de la phase de ligue. Après leur duel avec les finalistes sortantes au Stade de Genève, les Servettiennes enchaîneront avec un déplacement à Koge, au Danemark (1er octobre).

Elles recevront ensuite les Belges de Louvain (28 octobre) avant deux matches à l'extérieur, à Rome (10 novembre) et à Barcelone (19 novembre), chez les championnes d'Europe en titre. Servette Chênois terminera la phase de ligue avec la réception du Paris FC (16 décembre).

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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