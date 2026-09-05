Servette aura son gros choc à domicile d'entrée!

Gros choc d'entrée! Servette Chênois affrontera l'OL Lyonnes, huit fois championnes d'Europe, au Stade de Genève le 23 septembre pour débuter la phase de ligue de la Champions League.

ATS Agence télégraphique suisse

Servette Chênois commencera la phase de ligue de la Champions League par un match très relevé. Les Genevoises recevront OL Lyonnes, huit fois championnes d'Europe, le mercredi 23 septembre.

Au lendemain du tirage au sort, l'UEFA a en effet révélé samedi le calendrier de la phase de ligue. Après leur duel avec les finalistes sortantes au Stade de Genève, les Servettiennes enchaîneront avec un déplacement à Koge, au Danemark (1er octobre).

Elles recevront ensuite les Belges de Louvain (28 octobre) avant deux matches à l'extérieur, à Rome (10 novembre) et à Barcelone (19 novembre), chez les championnes d'Europe en titre. Servette Chênois terminera la phase de ligue avec la réception du Paris FC (16 décembre).