Servette aura son gros choc à domicile d'entrée!

ATS Agence télégraphique suisse
Servette Chênois commencera la phase de ligue de la Champions League par un match très relevé. Les Genevoises recevront OL Lyonnes, huit fois championnes d'Europe, le mercredi 23 septembre.
Au lendemain du tirage au sort, l'UEFA a en effet révélé samedi le calendrier de la phase de ligue. Après leur duel avec les finalistes sortantes au Stade de Genève, les Servettiennes enchaîneront avec un déplacement à Koge, au Danemark (1er octobre).
Elles recevront ensuite les Belges de Louvain (28 octobre) avant deux matches à l'extérieur, à Rome (10 novembre) et à Barcelone (19 novembre), chez les championnes d'Europe en titre. Servette Chênois terminera la phase de ligue avec la réception du Paris FC (16 décembre).
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs