Igor Paixão a mis l'OM sur orbite grâce à un rapide doublé (6e/12e) et a permis à son équipe de dérouler face à l'Ajax (4-0). Liverpool s'est incliné en Turquie, face à Galatasaray (1-0)!

Le Vélodrome de Marseille (ici Igor Paixao) a connu une belle soirée européenne pour ses supporters. Photo: IMAGO/PsnewZ

Festival de l'Olympique de Marseille! Après une belle performance du côté de Madrid pour leur entrée en lice face au Real – malgré une courte défaite – les joueurs de l'OM ont dynamité l'Ajax ce mardi soir (4-0). Igor Paixão (2x), Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont les buteurs.

C'est un véritable tour de force qui a été proposé par l'OM face à un, il faut le dire, bien pâle Ajax. À la 26e minute, les joueurs de Roberto De Zerbi menaient déjà de trois longueurs de manière amplement méritée.

Défait le week-end dernier en championnat par Crystal Palace, Liverpool a, quant à lui, enchaîné avec un deuxième revers de rang. L'accueil de Galatasaray et de ses fans promettait d'être hostile et il l'a été. La fin de match a été complètement folle, avec neuf minutes de temps additionnel et un penalty d’abord accordé à Liverpool, finalement annulé après l’intervention de la VAR.

Galatasaray a créé la sensation face à Liverpool. Photo: Anadolu via Getty Images

Dans les autres résultats de la soirée, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Paphos (5-1), l'Inter Milan (avec Yann Sommer titulaire, mais sans Manuel Akanji, sur le banc au coup d'envoi) a battu le Slavia Prague (3-0) et Chelsea a pris le dessus sur Benfica (1-0). Enfin, Bodø/Glimt et Tottenham ne sont pas parvenus à se départager (2-2).

