DE
FR

Liverpool s'incline!
L'OM dynamite l'Ajax et offre une soirée de rêve au Vélodrome

Igor Paixão a mis l'OM sur orbite grâce à un rapide doublé (6e/12e) et a permis à son équipe de dérouler face à l'Ajax (4-0). Liverpool s'est incliné en Turquie, face à Galatasaray (1-0)!
Publié: 30.09.2025 à 23:05 heures
|
Dernière mise à jour: 30.09.2025 à il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Le Vélodrome de Marseille (ici Igor Paixao) a connu une belle soirée européenne pour ses supporters.
Photo: IMAGO/PsnewZ
Blick Sport

Festival de l'Olympique de Marseille! Après une belle performance du côté de Madrid pour leur entrée en lice face au Real – malgré une courte défaite – les joueurs de l'OM ont dynamité l'Ajax ce mardi soir (4-0). Igor Paixão (2x), Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont les buteurs.

C'est un véritable tour de force qui a été proposé par l'OM face à un, il faut le dire, bien pâle Ajax. À la 26e minute, les joueurs de Roberto De Zerbi menaient déjà de trois longueurs de manière amplement méritée.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Défait le week-end dernier en championnat par Crystal Palace, Liverpool a, quant à lui, enchaîné avec un deuxième revers de rang. L'accueil de Galatasaray et de ses fans promettait d'être hostile et il l'a été. La fin de match a été complètement folle, avec neuf minutes de temps additionnel et un penalty d’abord accordé à Liverpool, finalement annulé après l’intervention de la VAR.

Galatasaray a créé la sensation face à Liverpool.
Photo: Anadolu via Getty Images

Dans les autres résultats de la soirée, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Paphos (5-1), l'Inter Milan (avec Yann Sommer titulaire, mais sans Manuel Akanji, sur le banc au coup d'envoi) a battu le Slavia Prague (3-0) et Chelsea a pris le dessus sur Benfica (1-0). Enfin, Bodø/Glimt et Tottenham ne sont pas parvenus à se départager (2-2).

À lire aussi sur la Ligue des champions
Le Real Madrid souverain
Triplé de Mbappé
Le Real Madrid souverain
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Inter Milan
Inter Milan
2
5
6
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
6
Atlético Madrid
Atlético Madrid
2
3
3
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
8
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
9
FC Bruges
FC Bruges
2
2
3
10
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
11
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
12
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
13
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
14
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
15
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
2
0
3
16
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
17
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
19
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
-3
3
20
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
2
0
2
21
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
22
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
23
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
24
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
25
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
26
Slavia Prague
Slavia Prague
2
-3
1
27
Paphos FC
Paphos FC
2
-4
1
28
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
29
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
30
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
2
-2
0
31
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
32
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
32
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
34
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus