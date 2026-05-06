Vingt ans après, les Gunners vont à nouveau disputer la finale de la Champions League. Après la victoire contre l'Atlético, Mikel Arteta a salué la performance de ses protégés.

AFP Agence France-Presse

«Nous mettons énormément de travail, de passion et de foi dans ce que nous faisons, et aujourd'hui nous avons été récompensés», a déclaré l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, après la qualification pour la finale de la Champions League acquise mardi.

Le club anglais a éliminé l'Atlético Madrid grâce au court succès 1-0 en demi-finale retour, à Londres, une semaine après un match nul 1-1 en Espagne. «C'est une soirée incroyable. Nous avons encore écrit l'histoire ensemble», a commenté Arteta en conférence de presse, en référence à la communion entre les joueurs et les supporters.

«Je ne pourrais pas être plus heureux ni plus fier de toutes les personnes impliquées dans ce club de football. La façon dont nous avons été accueillis à l'extérieur du stade était spéciale et unique. L'atmosphère, l'énergie, la manière dont ils ont porté chaque ballon avec nous (...), je n'avais jamais ressenti ça dans ce stade», a-t-il ajouté.

«Une journée incroyable à Budapest»

Contre l'Atlético, «nous avons tout donné. Les garçons ont fait un travail incroyable. Après vingt ans, et pour la deuxième fois de notre histoire, nous sommes de retour en finale», a-t-il rappelé. Arsenal s'était incliné en 2006 face au FC Barcelone à Saint-Denis. Il disputera la prochaine finale le 30 mai à Budapest contre le PSG ou le Bayern Munich.

Revenir au sommet du football européen, «c'est très dur et difficile, mais là encore, nous sommes totalement alignés sur le désir et l'ambition que nous avons pour le club», a dit Arteta, qui a remis les Gunners sur les rails du succès depuis son arrivée en décembre 2019. «Nous mettons évidemment énormément de travail, de passion et de foi dans ce que nous faisons, et aujourd'hui nous avons été récompensés: dans quelques semaines, nous vivrons une journée incroyable à Budapest», a-t-il conclu.

«Malheureusement on n'a rien gagné»

Du côté madrilène, l'entraîneur Diego Simeone s'est dit fier de ses troupes. «Si nous avons été éliminés, c'est qu'Arsenal a mérité de passer, d'abord parce qu'ils ont été efficaces dans les occasions qu'ils ont eues", a réagi l'entraîneur argentin en conférence d'après-match. «Maintenant, vous me demandez ce que je ressens? Je ressens de la sérénité, je ressens de la paix, j'ai le sentiment que l'équipe a absolument tout donné», a-t-il ajouté.

«On a progressé en seconde période, on a eu des occasions. On a tenu tête avec une équipe qui a tellement de qualités, maintenant il faut accepter la place où nous sommes. Je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui», a dit le «Cholo». Cette saison, «malheureusement on n'a rien gagné, mais on a atteint des endroits qui sont difficiles à atteindre», a-t-il dit en référence aux demi-finales de C1 et à la finale, perdue, en Coupe du roi contre la Real Sociedad.