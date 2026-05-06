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Travail, passion et foi
Arsenal aux anges: «Nous avons encore écrit l'histoire ensemble»

Vingt ans après, les Gunners vont à nouveau disputer la finale de la Champions League. Après la victoire contre l'Atlético, Mikel Arteta a salué la performance de ses protégés.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Les Gunners disputeront la finale, le 30 mai prochain à Budapest.
Photo: IMAGO/Paul Marriott
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AFP Agence France-Presse

«Nous mettons énormément de travail, de passion et de foi dans ce que nous faisons, et aujourd'hui nous avons été récompensés», a déclaré l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, après la qualification pour la finale de la Champions League acquise mardi.

Le club anglais a éliminé l'Atlético Madrid grâce au court succès 1-0 en demi-finale retour, à Londres, une semaine après un match nul 1-1 en Espagne. «C'est une soirée incroyable. Nous avons encore écrit l'histoire ensemble», a commenté Arteta en conférence de presse, en référence à la communion entre les joueurs et les supporters.

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«Je ne pourrais pas être plus heureux ni plus fier de toutes les personnes impliquées dans ce club de football. La façon dont nous avons été accueillis à l'extérieur du stade était spéciale et unique. L'atmosphère, l'énergie, la manière dont ils ont porté chaque ballon avec nous (...), je n'avais jamais ressenti ça dans ce stade», a-t-il ajouté.

«Une journée incroyable à Budapest»

Contre l'Atlético, «nous avons tout donné. Les garçons ont fait un travail incroyable. Après vingt ans, et pour la deuxième fois de notre histoire, nous sommes de retour en finale», a-t-il rappelé. Arsenal s'était incliné en 2006 face au FC Barcelone à Saint-Denis. Il disputera la prochaine finale le 30 mai à Budapest contre le PSG ou le Bayern Munich.

Revenir au sommet du football européen, «c'est très dur et difficile, mais là encore, nous sommes totalement alignés sur le désir et l'ambition que nous avons pour le club», a dit Arteta, qui a remis les Gunners sur les rails du succès depuis son arrivée en décembre 2019. «Nous mettons évidemment énormément de travail, de passion et de foi dans ce que nous faisons, et aujourd'hui nous avons été récompensés: dans quelques semaines, nous vivrons une journée incroyable à Budapest», a-t-il conclu. 

«Malheureusement on n'a rien gagné»

Du côté madrilène, l'entraîneur Diego Simeone s'est dit fier de ses troupes. «Si nous avons été éliminés, c'est qu'Arsenal a mérité de passer, d'abord parce qu'ils ont été efficaces dans les occasions qu'ils ont eues", a réagi l'entraîneur argentin en conférence d'après-match. «Maintenant, vous me demandez ce que je ressens? Je ressens de la sérénité, je ressens de la paix, j'ai le sentiment que l'équipe a absolument tout donné», a-t-il ajouté.

«On a progressé en seconde période, on a eu des occasions. On a tenu tête avec une équipe qui a tellement de qualités, maintenant il faut accepter la place où nous sommes. Je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui», a dit le «Cholo». Cette saison, «malheureusement on n'a rien gagné, mais on a atteint des endroits qui sont difficiles à atteindre», a-t-il dit en référence aux demi-finales de C1 et à la finale, perdue, en Coupe du roi contre la Real Sociedad.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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