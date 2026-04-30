Le match du siècle PSG-Bayern n'a pas plu à tout le monde

Julian Sigrist

«C’était le meilleur match auquel j’ai assisté en tant qu’entraîneur, sans aucun doute», s’est enthousiasmé l’entraîneur du PSG Luis Enrique après la spectaculaire victoire 5-4 de son équipe lors du match aller contre le Bayern Munich mardi soir. Rien d’étonnant, puisqu’il s’agissait de la demi-finale de UEFA Champions League la plus prolifique de l’histoire.

Mais tout le monde n’a pas été aussi enthousiaste face au spectacle offensif proposé par les deux équipes. Alessandro Melli, ancien international italien, a exprimé sa frustration sur Facebook: «Je vais à contre-courant, mais entre le VAR et un match dans lequel il n’est question ni de défense, ni de marquage individuel, ni de bloc au milieu de terrain, ce football me donne littéralement la nausée».

Mais ce n’est pas tout. «Savez-vous qui aime ce football?», poursuit Melli. «Les chaînes de télévision, les commentateurs et les supporters qui se réjouissent des buts, mais qui ne comprennent rien à ce jeu. Le football d’aujourd’hui est la nouvelle NBA.» De quoi rappeler les propos de l’entraîneur José Mourinho, qui déclarait déjà en 2004: «5-4 est un score de hockey sur glace, pas un score de football».

«La culture défensive est en train de disparaître»

Selon Melli, de tels scores n’étaient tout simplement pas possibles auparavant. Marquer des buts était alors «fatigant, difficile et compliqué». «Et pourtant, à mon époque, il n’y avait certainement pas de pénurie de grands joueurs, bien au contraire. Mais pour marquer un but, il fallait travailler dur, même les meilleurs devaient fournir d’énormes efforts. Aujourd’hui, l’idée s’impose que chaque action peut devenir un but.»

L’Italien ne nie toutefois pas avoir apprécié la rencontre. S’il devait choisir entre Milan contre la Juve et PSG contre le Bayern, il préférerait «mille fois ce dernier». «Je voulais simplement souligner qu’avec cette tendance, où la culture défensive se perd presque totalement, et où les règles ainsi que le VAR modifient les situations de jeu, nous finirons par voir des matches se terminer sur des scores de 7-5 ou 6-6, voire plus.»

Kane défend sa défense, Rooney s’insurge

La défense des deux équipes est également critiquée par la légende de Manchester United Wayne Rooney, consultant pour Prime Video lors du match. «Je ne peux pas comprendre, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, comment on peut rentrer au vestiaire après avoir encaissé quatre ou cinq buts et être satisfait», a déclaré l’Anglais.

Il comprend donc mal la déclaration de l’attaquant du Bayern Harry Kane, qui a défendu son arrière-garde après le coup de sifflet final: «Même si neuf buts ont été marqués aujourd’hui, je trouve que la défense a été fantastique tout au long du match. Bien sûr, les attaquants parviennent parfois à faire la différence et montrent leur qualité, mais les défenseurs méritent du respect. Ils ont été exceptionnels.»

«J’adore Harry Kane. Mais il ne peut pas féliciter ses défenseurs», poursuit Rooney. «Certains buts que nous avons vus étaient des buts de débutants. Nous avons vu de la qualité, mais aussi un manque de maturité défensive, ce qui est fou.»

Arsenal favori pour le titre?

Son collègue consultant et légende de Milan Clarence Seedorf enfonce le clou et reproche aux deux équipes de manquer des «bases défensives que tout le monde devrait maîtriser». «Trop de mauvaises décisions individuelles ont été prises et voilà le résultat.»

Le Néerlandais met également en garde le PSG: «Imagine que tu aies marqué cinq buts contre l’une des meilleures équipes du monde et que tu te retrouves à regarder la finale depuis chez toi parce que tu as été trop ouvert et que tu as concédé trop d’occasions faciles. Ce serait tragique».

Pour cette raison, Seedorf estime que le vainqueur de la compétition ne sortira pas de cette demi-finale. Arsenal et l'Atlético Madrid ne pourraient certes pas rivaliser avec la puissance offensive du PSG et du Bayern, mais n’auraient «besoin que d’un but, parce qu’ils savent préserver leur cage inviolée». Il conclut donc: «Si je devais choisir une équipe pour remporter le titre maintenant, ce serait Arsenal».