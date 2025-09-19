DE
Les travaux s'éternisent
Le Camp Nou pas encore prêt pour Barcelone-PSG

Le FC Barcelone devra disputer son match retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 1er octobre au stade olympique de Montjuic. L'autorisation pour le Camp Nou rénové n'a pas encore été accordée, comme l'a annoncé le club vendredi.
L'incertitude règne toujours quant à la fin des travaux au Camp Nou.
Le FC Barcelone n'a pas encore reçu l'autorisation de jouer au Camp Nou rénové. Les Blaugrana accueilleront donc le Paris Saint-Germain au stade olympique de Montjuic le 1er octobre pour la deuxième journée de la Ligue des champions, a annoncé vendredi le club catalan.

Barcelone, vainqueur jeudi 2-1 à Newcastle en ouverture de la Ligue des champions, a quitté son Camp Nou à la fin de la saison 2022/23 pour permettre la rénovation de l'enceinte, annonçant à l'époque une réouverture partielle en novembre 2024.

Mais les autorisations tardent à arriver. Toujours dans l'attente du feu vert, le FC Barcelone (2e, 10 points) recevra le PSG dans le stade olympique en Ligue des champions, et Getafe (5e de Liga) dimanche (21h00) au stade Johan Cruyff devant seulement 6000 spectateurs, comme face à Valence le week-end dernier.

Des travaux à plus d'un milliard

Lors des deux dernières saisons, les Blaugrana ont joué leur matches à domicile au stade olympique de Montjuic, tandis que la date de retour au Camp Nou était sans cesse repoussée.

Le champion d'Espagne entend rouvrir partiellement le Camp Nou avec une capacité réduite, pendant que les profonds travaux de reconstruction se poursuivront jusqu'en 2026.

Le Barça a estimé à 1,4 milliard de francs le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105'000 spectateurs, un record en Europe

