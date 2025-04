Jules Koundé (gauche) appelle à la vigileance en vue du match retour. Photo: IMAGO/Pressinphoto

AFP Agence France-Presse

Vainqueur 4-0 face à Dortmund en quart de finale aller, le FC Barcelone a fait «un grand pas» vers les demi-finales, a concédé mercredi le défenseur français Jules Koundé, qui refuse néanmoins de s'enflammer.

«On est très content. Je pense qu'on a fait un grand match ce soir. Il me semble qu'on a bien maîtrisé, on a créé du jeu, on a créé beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. On revient à la mi-temps seulement avec un but d'avance, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux», a reconnu Koundé sur Canal+.

«Un grand pas vers les demies»

Interrogé sur le statut de favori du Barça, et son adversaire potentiel en demi-finales, le latéral français a refusé de «se projeter aussi loin». «C'est vrai qu'on a fait un grand pas vers la qualification avec ce 4-0 ce soir, mais il faudra quand même aller à Dortmund et réitérer cette performance pour pouvoir se qualifier.», a déclaré Koundé.

«Et puis après, on prendra l'équipe qui aura en face de nous. On ne fait pas ce genre de calcul», a-t-il poursuivi. Et de conclure: «Si on arrive en finale, on sera déjà content». On verra bien qui on jouera», a-t-il ajouté.