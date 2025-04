Barcelone fait vivre une sale soirée à Gregor Kobel

Gregor Kobel a pris quatre buts en Catalogne. Photo: Europa Press via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s’avancent bien comme les deux grands favoris de la Ligue des Champions. Les Catalans et les Français, qui ne peuvent pas s'affronter avant la finale, ont survolé leur sujet lors des quarts de finale aller.

A Montjuich, le FC Barcelone s’est imposé 4-0 devant le Borussia Dortmund. Une ouverture du score de Raphinha (25e), un doublé de Robert Lewandowski (48e et 66e) et une rupture conclue par Lamine Yamal (77e) ont permis aux Catalans de prendre une option décisive sur la qualification. Auteur de deux très belles parades en début de rencontre, Gregor Kobel n’a fait que retarder l’échéance. Mais pour le portier de l’équipe de Suisse, il n’y avait pas grand-chose à faire face au formidable trio formé par Raphinha, Lewandowski et Yamal.

Plutôt joueur, le Borussia aurait pu marquer avant la pause pour avoir, pourquoi pas, quelque chose à espérer au match retour. Mais les finalistes de l'an dernier n’ont pas pu rivaliser devant la classe individuelle des joueurs du FC Barcelone. Encore invaincue cette année, cette équipe semble tout simplement intouchable.

Paris toujours aussi délicieux

Le Paris Saint-Germain dégage une impression aussi formidable. Au Parc des Princes, le PSG a battu Aston Villa sur un score de 3-1 qui lui commandera une certaine vigilance mardi à Birmingham. Mais l’ascendant souvent écrasant que les Parisiens ont exercé lors de ce match aller laisse penser que ce quart de finale est bel et bien joué.

Aston Villa a eu le bonheur d’ouvrir le score à la 34e par Morgan Rogers après un ballon perdu par Nuno Mendes. Mais avec leur bloc aussi bas, les Anglais n’ont fait que subir pour concéder deux buts inscrits sur des frappes superbes de Désiré Doué (39e) et de Khvicha Kvaratskhelia (49e) avant le coup de grâce de Mendes dans le temps additionnel sur un superbe service d'Ousmane Dembélé.

Doué et Kvaratskhelia ont livré une performance XXL. Capables de réussir des numéros extraordinaires dans le un-contre-un, les deux hommes n’oublient jamais de se mettre au service du collectif. Un collectif qui peut porter Paris vers le Graal.