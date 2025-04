Le Real Madrid a été corrigé mardi soir par Arsenal lors du quart de finale aller (3-0). Le fait que ses attaquants ne font pas les efforts suffisants au niveau des courses peut en être la cause.

Kylian Mbappé et Vinicius courent le moins, et de loin

Kylian Mbappé (assis) et Vinicius Junior ont des problèmes à la course. Photo: Getty Images

Est-ce la crise du côté du Real Madrid? Au lendemain de la lourde défaite en quarts de finale aller sur la pelouse d'Arsenal (3-0), les médias se demandent à quel point la place de Carlo Ancelotti est menacée. Il faut dire que les Madrilènes ont dû faire face au génie de Declan Rice, auteur de deux buts magistraux sur coup franc.

Par contre, le technicien peut également en vouloir à ses attaquants, et ce de manière générale depuis le début de la Ligue des champions. Le compte X Data'Scout a compilé les distances parcourues par la plupart des attaquants engagés dans la plus prestigieuse compétition européenne et les résultats ne sont pas flatteurs pour les joueurs offensifs du Real Madrid.

Ainsi, Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont en queue de peloton. Le Brésilien parcourt en moyenne 8,8 km en 90 minutes de jeu. Ce qui reste bien mieux que son coéquipier français qui, lui, trottine sur 8 km en moyenne lors des matches du Real Madrid en Champions League. Autant dire qu'à ce stade, son repli défensif est forcément bien moins important que Vangélis Pavlídis, l'attaquant grec du Benfica qui a un chiffre de 11,5 km par 90 minutes de jeu.

Dernier point noir pour les Espagnols. Si le joueur de Dortmund Serhou Guirassy vient compléter le podium des cancres (9,2 km), Rodrygo fait un poil mieux (9,5 km). Mais toujours insuffisant. Les joueurs madrilènes vont devoir produire plus d'efforts s'ils souhaitent réussir un miracle mercredi prochain au Santiago Bernabeu et voir les demi-finales.