Les buteurs Mikel Merino (à g.) et Declan Rice peuvent laisser exploser leur joie.

Simon Strimer

Après la brillante victoire face au Real Madrid, le joueur d’Arsenal Declan Rice a été célébré comme un roi. Le défenseur brésilien Gabriel, actuellement blessé, a laissé éclater sa joie envers son coéquipier: «Hé toi, oh mon Dieu. Donne-moi ton pied droit. S’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît. Viens ici!» a-t-il lancé sous les éclats de rire de Rice. Le double buteur semblait presque un peu gêné. Gabriel a partagé des images de ces instants précieux sur son compte Instagram.

Il faut dire que Declan Rice a signé deux coups francs de rêve. Le milieu de terrain anglais a disputé plus de 400 matches en tant que footballeur professionnel et n’avait encore jamais transformé directement un coup franc, rappellent des médias anglais comme «The Guardian». Dans l’un des matches les plus importants de l’histoire récente d’Arsenal, il a donc réussi cet exploit deux fois en l’espace de douze minutes (58e et 70e). Sur le deuxième but, le ballon s’est envolé en direction de la lucarne de Thibaut Courtois. La perfection.

En interview d’après-match, le héros du soir a déclaré: «Souvent, mes tentatives ont fini dans le mur ou sur la barre. Et sur le premier coup franc, j’avais l’intention de faire rentrer le ballon. Mais j’ai vu le mur et la position du gardien et je me suis dit: fais-le. Sur le deuxième, j’avais tout simplement confiance en moi.»

Face à cette confiance des Gunners, les stars du Real n’ont fait que de nager en deuxième mi-temps. Arsenal a couru douze kilomètres de plus, soit plus d’un kilomètre de plus par joueur de champ. Les Londoniens sont à un match de leur première demi-finale de Ligue des champions depuis 2009.

Xherdan Shaqiri tire son chapeau

Dans le studio de la chaîne de télévision Blue Sport, Xherdan Shaqiri n’a pu s’empêcher de sourire. La star du FCB a-t-elle déjà réussi à marquer deux buts directs sur coup franc dans un match? «Un oui, mais pas deux», a répondu le joueur.

L’ancienne star de la Nati prévient toutefois avant le match retour à Madrid: «Nous savons comment le Real Madrid joue à la maison.» Il faut dire que le champion d’Espagne en titre a toujours franchi l’obstacle des quarts de finale contre des équipes anglaises au cours des quatre dernières années. Manchester City, Chelsea par deux fois et Liverpool s’y sont cassé les dents de 2021 à 2024. Même si le Real a reçu une gifle retentissante, la forteresse de Bernabeu a souvent connu de grands rebondissements. Declan Rice pourra garder cela en tête et tenter de frapper très fort à nouveau.