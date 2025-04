La demande lunaire de Neymar à la Fédération brésilienne

Alors que la Fédération brésilienne de football se cherche un nouveau sélectionneur et que Jorge Jesus tiendrait la corde, Neymar aurait fait une demande particulière à ses dirigeants.

Neymar reportera-t-il un jour le maillot de la Seleçao? Photo: AFP

Blick Sport

Depuis vendredi et l'éviction de Dorival Junior, le Brésil se cherche un nouveau sélectionneur et plusieurs noms circulent depuis. Carlo Ancelotti, actuellement entraîneur du Real Madrid, et Filipe Luis, à la tête du mythique Flamengo, étaient annoncés comme potentiel successeur.

Mais il semblerait finalement que ce soit Jorge Jesus le grand favori pour reprendre ce poste prestigieux. L'ancien coach du club saoudien d'Al Hilal, avec lequel il a remporté le championnat local la saison dernière, le Portugais de 70 ans dispose d'une belle cote au Brésil après son passage victorieux à Flamengo lors de la saison 2019-2020 (dont le championnat et la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique du sud).

Neymar demande à la CBF de ne pas engager Jorge Jesus

Reste que cette nouvelle ne fait pas que des heureux. En effet, R7 rapporte que Neymar se serait opposé à cette nomination. Et pour cause, la star brésilienne, de retour à Santos depuis le mercato hivernal, n'est pas en très bon terme avec Jorge Jesus.

La raison? Ce dernier n'avait pas hésité à pointer du doigt la condition physique de son attaquant lors de leur période commune à Al Hilal, ajoutant qu'il n'était pas prêt pour jouer dans le championnat saoudien. «J’ai été très contrarié par les propos de Jorge Jesus, lorsqu’il a dit que je n’étais pas au même niveau que l’équipe», avait même confié Neymar à son arrivée à Santos. La nomination du Portugais pourrait ainsi être une très mauvaise nouvelle pour Neymar.

Et s'il a publiquement affirmé ce week-end qu'il n'avait rien à dire quant au choix du futur sélectionneur («Je suis un joueur, je n’ai rien à voir avec ça. Ne m’impliquez pas là-dedans»), l'ex-joueur du Barça et du PSG tiendrait un tout autre discours en privé. R7 rapporte en effet qu'il aurait demandé la Fédération brésilienne de ne pas engager Jorge Jesus. Le média brésilien ajoute toutefois que la CBF ne compte pas écouter son numéro dix et que le Portugais reste le grand favori à la succession de Dorival Junior.