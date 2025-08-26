Ludovic Magnin doit réussir un coup avec un effectif réduit

Jonas Adjetey suspendu, Bénie Traoré blessé, Anton Kade parti. Le FCB devra se passer de plusieurs joueurs clés lors du match retour des playoffs à Copenhague. Ludovic Magnin (46 ans) préfère relativiser la situation.

L'entraîneur du FCB à court de joueurs avant le duel de Copenhague

1/7 Ludovic Magnin s'apprête à disputer son premier match européen à l'extérieur en tant qu'entraîneur du FCB. Photo: freshfocus

Lucas Werder

Ludovic Magnin (46 ans) n’a pas emporté ses crampons à Copenhague. Le poste d’arrière gauche est en effet l’un des rares où l’entraîneur du FC Bâle n’a pas besoin de plan B avant le match retour des barrages contre Copenhague. Derrière le titulaire Dominik Schmid, il peut compter sur Moussa Cissé comme doublure crédible.

La situation est bien différente sur les ailes. Bénie Traoré est forfait et n’a pas fait le déplacement. Anton Kade, lui, a quitté le club cette semaine pour Augsbourg. Quant à la recrue Jeremy Agbonifo, présente dans l’avion mardi, il n’est pas encore qualifié. L’international M21 suédois profite surtout du voyage pour s’intégrer au groupe.

Des options limitées

Les options de Magnin sur les côtés sont donc très limitées. À côté de l’indiscutable Philip Otele, Marin Soticek – en difficulté à l’aller – devrait être relancé. À moins que l’entraîneur ne tente Junior Zé, lui aussi en manque de repères depuis le début de la saison.

Des absences pèsent aussi en défense. En conférence de presse mardi soir, Magnin a relativisé: «Dans ce genre de matches, il ne faut pas gaspiller d’énergie avec ça. Les joueurs disponibles ont la qualité pour aller chercher la Ligue des champions». Mais les Bâlois ne peuvent se permettre d’autres défections, surtout en charnière. En plus de Finn van Breemen, blessé de longue date, Jonas Adjetey est suspendu après son carton rouge à l’aller. Adrian Barisic et Nicolas Vouilloz formeront la paire centrale, avec Marvin Akahomen en seule alternative sur le banc.

Reste à savoir si Magnin osera lancer le défenseur de 18 ans en cas de coup dur. L’entraîneur a laissé entendre qu’il pourrait aussi replacer Dominik Schmid dans l’axe, avec Moussa Cissé décalé à gauche. Et qui sait, le Vaudois devra peut-être alors se mettre en quête d’une paire de crampons.