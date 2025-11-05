DE
FR

Le Barça a eu très chaud
Phil Foden et Manchester City trop forts pour Dortmund

Les stars se sont illustrées lors de la 4e journée de Champions League. Erling Haaland, Lamine Yamal, Victor Osimhen et Lautaro Martinez ont marqué pour leurs couleurs. Manchester City peut également remercier Phil Foden, auteur d'un doublé chirurgical.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Partager
Écouter
Phil Foden est félicité par Erling Haaland: le joyau anglais a inscrit un doublé mercredi soir.
Photo: AP
Blick Sport

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.

Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le Barça sauvé par la VAR

À Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Lamine Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Lamine Yamal à la 77e.

Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Wojciech Szczesny a voulu dribbler Romeo Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.

L'Ajax continue de sombrer

Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'Ajax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).

L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. À la 90e, Lazar Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.

À lire aussi sur la Champions League
Petites surprises des outsiders de la Champions League
Champions League
Chelsea accroché
Petites surprises des outsiders de la Champions League
Max Dowman devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League
Champions League
Même pas 16 ans
Max Dowman devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
Inter Milan
4
10
12
4
Manchester City FC
Manchester City FC
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
4
8
9
7
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
11
FC Barcelone
FC Barcelone
4
5
7
12
Chelsea FC
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting CP
Sporting CP
4
3
7
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
4
-2
7
17
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
20
Paphos FC
Paphos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Bruges
FC Bruges
4
-2
4
23
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
-4
4
24
SSC Naples
SSC Naples
4
-5
4
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
4
-3
2
30
Slavia Prague
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Copenhague
FC Copenhague
4
-8
1
34
Kairat Almaty
Kairat Almaty
4
-9
1
35
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
4
-13
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus