Phil Foden et Manchester City trop forts pour Dortmund

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.
Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.
Le Barça sauvé par la VAR
À Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Lamine Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Lamine Yamal à la 77e.
Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Wojciech Szczesny a voulu dribbler Romeo Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.
L'Ajax continue de sombrer
Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'Ajax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).
L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. À la 90e, Lazar Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
4
10
12
4
Manchester City FC
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United FC
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
11
FC Barcelone
4
5
7
12
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting CP
4
3
7
14
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta Bergame
4
-2
7
17
Atlético Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
4
-2
5
20
Paphos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Bruges
4
-2
4
23
Eintracht Francfort
4
-4
4
24
SSC Naples
4
-5
4
25
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodo/Glimt
4
-3
2
30
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Copenhague
4
-8
1
34
Kairat Almaty
4
-9
1
35
Benfica Lisbonne
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
4
-13
0